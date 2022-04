La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el Gobierno trabaja con el "escenario" de abrir la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 a la población general. "Ya hemos puesto la cuarta dosis a las personas inmunocomprometidas y, a partir de la próxima semana, se empezará a valorar la vacunación a otros colectivos, por ejemplo para los mayores de 80 años", ha dicho entrevistada en 'El País'.

El próximo miércoles día 20 termina la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados, con algunas excepciones como el transporte público y los centros de salud, y la ministra ha dejado en manos de las empresas determinar si hay que llevarla y cómo en los centros de trabajo. "Yo seguiré haciendo un uso responsable", ha dicho, y ha aclarado que seguirá siendo obligatoria "en los transportes por avión, ferrocarril, autobús, metro y también en los transportes por barco".

Este paso, no obstante, no lo interpreta como el fin de la crisis sanitaria sino como "un paso más" dentro de la pandemia de covid-19, por lo cual no ha cerrado la puerta a tener que volver a recuperar las mascarillas en función de la situación epidemiológica. "Nos ponemos en la previsión de cualquier escenario", ha resumido.