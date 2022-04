En Sevilla, alejada del foco mediático desde hace unos días y centrada en el estado de salud de sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal - ambos ingresados en diferentes hospitales de la ciudad andaluza - Anabel Pantoja está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que podría estar viéndose de nuevo con Omar Sáchez, con quien la reconciliación estaría cada vez más cerca.

Unos rumores a los que la sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado dejando en el aire qué hay de cierto en sus 'citas' con el surfero tres meses después de su separación: "No voy a hablar de nada de eso ¿vale?"

Eso sí, muy seria Anabel ha querido dejar claro que el storie que subió este domingo a sus redes sociales diciendo que debería darles bochorno hacer lo que hacen - del que pronto se arrepintió, eliminándolo - no iba por Omar ni por nadie en concreto. "Esos son neuras que me dan a mi porque tengo la cabeza en Pamplona y bueno, son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mis redes pero no va en dirección a Omar ni a Alexia para nada. Estáis perdidos completamente" ha asegurado.

Más tranquila porque su madre ya ha recibido el alta hospitalaria tras someterse a una intervención para ponerle una prótesis en la rodilla, Anabel se toma con filosofía la situación - "es lo que toca", señala cuando le preguntamos por el ingreso de su padre - y se prepara para volver a Madrid y retomar sus compromisos profesionales, desde donde pondrá rumbo a Canarias, evitando confesar si volverá a verse con Omar o no. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones al completo!