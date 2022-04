En cuanto a las vacaciones que ha tenido estas últimas semanas, Alexia nos asegura que necesitaba descansar y que fue muy bien acompañada: "Fui con mis amigas, estoy siempre con mis amigas de toda la vida y nos fuimos a pasarlo bien".

Sin duda, la colaboradora de televisión está viviendo un momento espléndido en el terreno profesional: "Estoy muy feliz, creo que está gustando como trabajo, fue una etapa muy complicada, de hecho hubo un momento que no sabía cómo salir de ello, pero ahora mismo estoy muy feliz y agradecida" y fruto de ello es la tranquilidad en la que vive actualmente.

Alexia nos ha desvelado que tiene una bonita amistad con Isa Pantoja: "Me llevo muy bien con ella, ya había coincidido con ella en los platós, me parece encantadora y una persona con la que se puede hablar de todo", sin embargo: "Con Marta Riesco no tengo una relación más allá de los platós, la relación que tengo con ella es cordial, pero ante todo somos compañeras".

Eso sí, la periodista defiende que a pesar de ser compañeras de plató hay temas en los que: "Yo no estoy de acuerdo con ella en algunas cosas, ella lo sabe. Al final es verdad que pasamos las dos de reporteras a ser conocidas, pero todavía está asimilando eso, está en ese proceso" y sobre las fotografías con Antonio David desvela que: "Yo supongo que son unas fotos que estaba tomando algo y le hicieron las fotos, me creo lo que ella dice".

Le preguntamos también por Omar Sánchez y nos confiesa que ella no tiene ningún problema con Anabel ni con nadie y que él es un amigo como cualquier otro compañero de 'Supervivientes': "El problema no lo tengo yo, somos amigos igual que soy de Lara, de Palito, el problema no es mío" y zanja el tema asegurando que: "Yo es que no tengo mal rollo con nadie, no tengo problema alguno, cero problemas con ella".