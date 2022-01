Desde el pasado lunes, Anna Padilla - hija de Paz Padilla- no había dado señales de vida en redes sociales. La hija de la humorista tiene acostumbrados a sus seguidores a interactuar mucho con ellos compartiendo sus reflexiones, su día a día y sus rutinas más cotidianas por eso, su ausencia en Instagram había alertado a sus seguidores.

Tras los numerosos mensajes que ha recibido durante estos días, la hija de Paz Padilla ha regresado a las redes explicando el motivo de su desaparición. "Gracias por preocuparos por mí y perdonarme por haber estado desaparecida", ha escrito Anna en un primer story. El motivo de esta inactividad se debe a que ha ingresado en un hospital de Sevilla para una operación. La influencer se ha sometido a una rinoplastia y nada más recibir el alta ha mostrado el resultado de su intervención.

Agradecida por todos los mensajes que ha recibido ha querido tranquilizar a todos dando los primeros detalles de su operación y publicando varias imágenes de su estado actual en las que se la ve que está tratando de hacer vida normal, aunque esté en pleno postoperatorio.

Según ha confesado se encuentra muy feliz por haberse lanzado finalmente a algo que quería hacer desde hace tiempo. Asegura que se encuentra bien y aunque ahora es momento de descansar, todo esta yendo muy rápido en el proceso de curación.

Como no podía ser de otra forma, Paz Padilla está siendo el gran apoyo de su hija en estos momentos y ambas han disfrutado de una jornada juntas.

"Mi madre me ha llevado a comer por ahí. No llevaba ni 24 horas desde que me había operado. Lo que me gusta una terracita, no lo puedo evitar" terminaba diciendo con una fotografía en la que se le ve disfrutando a pesar de llevar el vendaje puesto.