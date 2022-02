Pepín Valdés, presidente de Salvem Sa Badia de Portmany: «El mar no es un parque temático, es un espacio natural frágil que hay que proteger»

Salvem Sa Badia de Portmany nació en diciembre de 2019 como iniciativa popular con el objetivo de visualizar las amenazas que ponen en peligro la bahía, frenar su deterioro e impulsar la recuperación de su calidad medioambiental. Apenas 25 meses después, el proyecto que surgió de una asamblea extraordinaria de los socios del Club Nàutic Sant Antoni ha dado un nuevo paso constituyéndose en asociación con entidad jurídica. De los planes que la entidad tiene en esta nueva etapa habla a Diario de Ibiza su portavoz, nombrado el pasado 29 de enero presidente, Pepín Valdés (Sant Antoni, 1959).

¿Qué supone para Salvem Sa Badia de Portmany convertirse en asociación?

Es el segundo paso. El primero fue empezar como iniciativa y ahora damos el siguiente para abrirnos a toda la comunidad de ambos lados de la bahía, de los dos municipios (Sant Antoni y Sant Josep), porque nuestros objetivos no los podemos alcanzar solos. Lo que nos proponemos es hacer un llamamiento para que todo el mundo se involucre participando activamente. Hemos tenido un recibimiento muy bueno y no ha habido ningún problema siendo una iniciativa sin entidad jurídica, pero cuando uno empieza a querer llevar a cabo más cosas, lo primero que hay que hacer es constituirse en asociación y tener unos estatutos.

¿Esperan ahora que tienen entidad jurídica ganar más peso ante las instituciones?

Esperamos tener más presencia.

¿Cuántos miembros integran en este momento la organización?

Somos 18 personas de todos los ámbitos, pero los estatutos establecen que en nuestra organización también puede haber representación de asociaciones y empresas.

En el encuentro del pasado 29 de enero hizo balance de todo lo que se había hecho en estos dos años y mencionó las acciones que están en curso. ¿Qué proyectos tiene en marcha Salvem Sa Badia en estos momentos?

En las reuniones que mantuvimos en nuestros inicios nos comprometimos a llevar a cabo alguna acción con los centros educativos y empezamos con un proyecto que todavía está en curso. Estamos planificando cómo lo acabaremos en junio. Es un trabajo de custodia marina de algunas de las playas de la bahía, que tuvo muy buena acogida entre los centros educativos. El proyecto no es de Salvem Sa Badia, pertenece a cada uno de los institutos que participan, el de Sant Agustí, el de sa Serra, el de Quartó de Portmany y el Colegio Santísima Trinidad, que están tutorizando cada uno un trozo del litoral. Una oceanógrafa de Salvem Sa Badia les acompaña en esta iniciativa facilitándoles información y explicándoles cómo identificar la biodiversidad en las playas. Nos gustaría continuar con este proyecto, ahora veremos si es posible, porque todo esto requiere de una financiación. También nos quedaba otro tema pendiente, hacer un seguimiento de la situación de los ferris, pero como ahora este asunto está en un limbo, llevamos seis meses así, estamos esperando a ver qué sucede.

«Las declaraciones del conseller Javier Torres sobre el puerto de Sant Antoni son desafortunadas»

¿Qué otros planes tienen en mente en esta nueva etapa?

En el acto fundacional de la asociación propuse a la junta directiva continuar en la misma línea con estas iniciativas educativas y de concienciación que hemos puesto en marcha. El año pasado llevamos a cabo la acción ‘Estim Sa Badia’ dirigida a concienciar a los usuarios de la bahía y ayudar a respetar la biodiversidad y nos gustaría continuar con el proyecto este verano. También propuse seguir trabajando para buscar una solución al emisario y hacer una mesa técnica entre los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep y el Govern, en concreto Abaqua, que es la responsable de la depuradora y del emisario. La parte sur de la bahía tiene una problemática muy potente que ahora con el nuevo paseo se quiere solucionar, pero la realidad es que la red de alcantarillado está reventando continuamente. Y en la parte norte de la bahía, que a priori está mejor, sabemos que hay también problemas de vertidos de fecales, a los que se está intentando poner solución. Es muy importante que los ayuntamientos hagan un inventario del estado real del alcantarillado y ese es uno de los temas que se deberían abordar en esta mesa técnica. Nosotros vamos a hacer de conexión entre ellos y vamos a pedir a las instituciones que se sienten para abordar la situación del ciclo del agua al completo, desde el alcantarillado hasta el emisario pasando por la depuradora.

¿Qué soluciones proponen para el emisario de la bahía?

El emisario está a punto de llegar al final de su vida útil, que se cumple en 2025, y Abaqua lo tiene que cambiar . Sabemos que ya está haciendo el estudio pertinente. Lo que pasa es que este emisario se fastidió en el año 2010 o 2011, se obstruyó, y para solventar el problema no se les ocurrió otra cosa que hacer cuatro agujeros a 500 metros de la costa, encima de posidonia. Hablamos con Abaqua para buscar una solución medioambiental, pero en diez años la administración no ha hecho nada por dejadez. Nosotros pedimos que se cerraran estos agujeros en 2020 y nos dijeron que lo harían en 2021. Ahora se han comprometido a hacerlo en marzo de 2022.

¿Qué opina de las declaraciones que hizo el pasado 1 de febrero el vicepresidente segundo y conseller de Transportes de Ibiza, Javier Torres, que dijo que «no puede ser que la estación de Botafoc esté ya en pleno mes de enero en situación de colapso durante muchos días de la semana mientras el puerto de Sant Antoni está cerrado de facto por la limitación de esloras de 65 metros»?

Me parecen unas declaraciones desafortunadas. Piensa que el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que todavía no se ha terminado, está pensado para 50 años y cuando salió fue muy polémico porque estaba sobredimensionado. No es de recibo que diez o quince años después alguien haga unas declaraciones de este tipo. Es no querer ver la realidad y no respetar la decisión que tomó el pleno de Sant Antoni, que dijo no a los ferris. Además Torres tiene que tener en cuenta que en caso de que el puerto de Ibiza se bloqueara, cosa que no ha pasado nunca, el puerto de Sant Antoni dispondría de una línea de atraque de emergencia. Entiendo que los partidos políticos deben reflexionar y ver la isla globalmente. El problema de Ibiza es que la población ha crecido mucho y eso se debe gestionar. Tendremos que poner limitaciones.

«Formentera nos ha dado una lección con el tema de la regulación de entrada de vehículos»

¿Quiere decir que deberíamos seguir el ejemplo de Formentera?

No quería citar Formentera, pero nos ha dado una lección con el tema de la regulación de entrada de vehículos. Tendremos que tomar decisiones al respecto en la isla. Hay que hacer un cambio de paradigma. La economía existe sin estos ferris. Hay toda una economía en torno a la biodiversidad, en torno a cambiar cómo disfrutamos del medio marino. La bahía de Portmany es muy frágil y está muy deteriorada y lo primero que tenemos que hacer medioambientalmente es cuidarla. Éste es uno de los objetivos más difíciles de llevar a cabo. Nos cuesta entender que no estamos en un parque temático, sino en un espacio natural que debemos respetar. Estamos sobre un auténtico tesoro que tenemos que proteger.

¿En qué estado se encuentra la posidonia de la bahía?

El Club Nàutic Sant Antoni encargó un estudio topográfico de la bahía (concretamente del ámbito marino que queda delimitado por la línea de costa y por la línea recta que une el dique de abrigo del puerto de Sant Antoni con el extremo sur de la Punta de es Pinet) para poder llevar a cabo su proyecto de polígono de boyas ecológicas. Este documento, que proporcionaba cartografías de detalle de la tipología de las comunidades marinas existentes en los fondos de la bahía y de su estado de conservación, nos dice que la bahía de Portmany en los últimos veinte años ha perdido en torno al 50% de su posidonia, con lo que eso implica porque esta planta subacuática es, por un lado, un indicador de calidad y, por otro, la responsable de que el agua de las playas de la bahía esté limpia. Tanto los vertidos incontrolados como el tráfico de embarcaciones y los fondeos le afectan mucho.

Precisamente el año pasado el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con Salvem Sa Badia emprendió una campaña para la retirada de ‘muertos’ ilegales de la costa josepina de la bahía de Portmany...

Sí y luego el Ayuntamiento de Sant Antoni hizo lo mismo en la parte de la bahía que le corresponde. La acción que se llevó a cabo en Sant Josep estuvo muy bien y ha permitido oxigenar un poco la posidonia, que requiere de aguas limpias y luz.

¿Se van a hacer más acciones como ésta para acabar con lo que califica de «práctica perversa»?

Colaboraremos con los ayuntamientos si llevan adelante más acciones para retirar ‘muertos’ ilegales. Nos preocupa la presión náutica que hay en verano en la bahía. El problema se da en todas las playas, como Port d’es Torrent, Cala Bassa, Cala Salada y Cala Gració, que tiene una pradera de posidonia espectacular. Y no hay boyas ecológicas para fondear en ningún sitio excepto en el puerto de Sant Antoni.

«Los polígonos de boyas de bajo impacto tenían que estar hechos hace 20 años»

¿Instalar más boyas de fondeo de bajo impacto sería la solución que proponen para acabar con esta presión náutica?

Sería una parte de la solución. Las soluciones siempre son diversificadas: Por un lado habría que reducir presión en los momentos más álgidos y, por otro, entre otras cosas, poner más boyas ecológicas. Lo que no es de recibo es que en el año 2021 las instituciones responsables dejen pasar el problema. Los polígonos de boyas de bajo impacto tenían que estar hechos hace veinte años.

¿Cree que todavía es posible recuperar el espacio de tierra de la bahía tanto urbanística como medioambientalmente?

En la parte de Sant Antoni hemos crecido muy rápido en muy poco tiempo, pero creemos que hay solución mientras haya una voluntad de cambio colectiva. Pienso que sí hay esperanza.

¿Cuál es la máxima aspiración de Salvem Sa Badia de Portmany?

Que mejore el estado de nuestro patrimonio y que mejore nuestro estado como comunidad.