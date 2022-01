Así se ‘cuece’ la web para autogestionarse la baja laboral por covid en Baleares

En el servicio público de Salud de Balears, la presión que ejerce la pandemia no sólo se siente y se soporta en Atención Primaria y los hospitales, sino que también ha llamado a la puerta del gabinete técnico-asistencial, la central de macrodatos de la covid, desde donde un gran equipo multidisciplinar se las ingenia para facilitar digitalmente la gestión de la enfermedad. Desde hace diez días, el departamento trabaja intensamente en el desarrollo de la nueva web que permitirá a los positivos autogestionarse la baja sin tener que acudir al centro de salud o tener que pasar por InfoCovid. El trabajo está muy avanzado, pero es complejo porque se han de tener en cuenta muchas variables. Desde el servicio, prefieren no dar una fecha cerrada y aseguran que estará operativa «próximamente». «Llevamos con ello desde mediados de la semana pasada y no tardará en estar lista: en total, serán como dos semanas de trabajo y eso es un tiempo récord», asegura la jefa del servicio del gabinete técnico-asistencial, Antònia Salvà.

Diario de Mallorca, perteneciente al mismo grupo que Diario de Ibiza, ha visitado las instalaciones de dicho gabinete, sitas en la misma sede del IB-Salut en Palma, y ha podido conocer los avances que se están haciendo en la nueva herramienta de autogestión del covid, que también validará los positivos que se comuniquen desde las farmacias. «Ahora mismo estamos con el desarrollo tecnológico de la página web. Se está trabajando en la información que se pedirá al usuario, es decir, en los formularios que deberá rellenar y contestar online para hacer los trámites. Están trabajando a fondo los departamentos de comunicación digital y tecnología», explica Salvà, quien avanza a este periódico algunos detalles de esta herramienta y cómo se gestionará. «Si eres positivo, se te dará la opción de solicitar la baja laboral rellenando un formulario. Los datos de éste se enviarán a Inspección Médica, que es quien tiene potestad para aprobar las bajas y enviarlas a la Seguridad Social. Sin embargo, ese caso positivo ya tendrá un documento válido de su solicitud de baja que podrá presentar a su empresa», confirman desde Salud. «Esa solicitud conlleva implícita el alta automática a los siete días», comenta Salvà, algo que ya se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas. ¿Qué sucede si un positivo no mejora su estado de salud en esa semana o el proceso es más lento? «Si al quinto día esa persona todavía no se encuentra bien tendrá la posibilidad de llamar a un teléfono para pedir la prórroga de la baja», indica. Para que las farmacias puedan comunicar los positivos que detectan en los test de antígenos se está ultimando una plataforma «donde los farmacéuticos podrán entrar con una autentificación con el fin de validar los test. Se identificarán y rellenarán una serie de datos que nos llegarán aquí y los podremos integrar en el sistema público de salud», apunta la jefa del servicio. «Es algo que se hará de forma inmediata, las comprobaciones se harán a posteriori si es que han de hacerse», matiza. Cómo tramitar la baja laboral por Covid Cada vez que ha llegado el estreno de una nueva web o herramienta digital (desde el inicio de la pandemia llevan diseñadas un total de siete), los turnos se han alargado en el gabinete. «El día anterior sales tarde, a veces a las 9, en alguna ocasión a la 1 de la mañana. Lo has de mirar todo, hacer validaciones, pruebas y simulaciones para estar seguro», relata. Así lo han hecho con Infovacuna, Viatjar a Balears, Bitcita, Certificat Covid Digital, Vacuna per als Desplaçats, el visor de datos covid y ahora con la herramienta de autogestión. Antes del diseño de cualquiera de las webs mencionadas, ha habido un trabajo previo donde han tenido que definirse todos los procedimientos y protocolos. «En el caso de la nueva de autogestión que estamos desarrollando, antes han tenido que sentarse las gerencias de Atención Primaria, el Colegio de Farmacéuticos y los diversos grupos de trabajo del gabinete técnico-asistencial», enumera Salvà. Hay que tener en cuenta también que toda la información que reportarán los ciudadanos y los farmacéuticos en esta nueva web de autogestión debe pasar también a los sistemas de información clínica del IB-Salut y al observatorio de datos sanitarios. «Son datos que han de estar presentes en las historias clínicas de los pacientes; es decir, ha de quedar patente ese positivo en la historia clínica del usuario y también son datos que ha de manejar el observatorio, porque con esos datos se van marcando las estrategias a llevar a cabo en el escenario de la pandemia», comenta la jefa del servicio. Cómo conseguir y tener siempre a mano el pasaporte covid en Ibiza Las caras que hay tras las webs ¿Quiénes hay detrás del gabinete técnico-asistencial? ¿Quiénes hacen posible que en un clic podamos pedir cita para vacunarnos y podamos en breve solicitar la baja laboral desde el ordenador de casa? El gabinete se creó justo antes de la pandemia, en septiembre de 2019, a partir de una serie de servicios ya existentes en Salud. Se pusieron en marcha diferentes áreas de trabajo. La primera es el observatorio de datos sanitarios, que es donde se procesan los macrodatos a partir de una serie de criterios homogéneos establecidos. El grupo lo conforman cuatro personas que cuentan con el apoyo de cuatro técnicos informáticos. La coordinadora del observatorio es Noemí Pérez, física de formación. En estos momentos, ha recibido la orden de empezar a preparar los datos de todos los mayores de 18 años de cara a la campaña de la tercera dosis de la vacuna aprobada por la Comisión de Salud Pública. «Vamos subiendo paquetes actualizados de datos semanalmente a Bitcita para que la población pueda concertar su hora para vacunarse», comenta Pérez. Desde este departamento facilitan también diariamente todos los datos relacionados con la covid: contagios, casos activos, hospitalizaciones, etc. Otra área de trabajo del gabinete es la de documentación clínica, donde se codifica toda la información de todos los hospitales y centros públicos de Balears. En ella trabajan 32 codificadores. Le sigue la oficina de calidad, formada por cinco personas. «Aquí se desarrollan los procedimientos de los profesionales para gestionar a los pacientes. Por ejemplo, parten de esta oficina los protocolos de cómo hacer el rastreo y autorrastreo de los casos de covid», cuenta Salvà. El cuarto ámbito del gabinete es el de comunicación digital, donde trabajan dos redactores, un diseñador web y donde se recibe también apoyo tecnológico. «Es un área muy importante porque en ella se define cómo se ha de informar sobre los protocolos aprobados a los ciudadanos. Es donde se redactan las páginas web», concluye. Un buda en la oficina. «La pandemia nos consume al 150%» El equipo del gabinete técnico-asistencial del IB-Salut está más allá del 100%. «La pandemia nos consume al 150%», asegura la jefa del servicio, Antònia Salvà. Pero también es un reto para todo el equipo, que se ha ido adaptando raudo a las diversas circunstancias de la covid. En las oficinas, se escucha el tecleo y ‘clics’ constantes de los ordenadores, en las pizarras hay datos y curvas y en un a esquina un buda relajante.