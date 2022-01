Ante el gran aumento de casos por covid y el colapso del sistema, cuando alguien da positivo por coronavirus debe seguir los siguientes pasos para tramitar su baja laboral de manera correcta y legal en Baleares.

Si se da positivo en un test de antígenos hay que dirigirse a la web de autorrastreo del Govern (autorastreigcovid.ibsalut.es) y pedir una prueba diagnóstica en bitcita, que le citará en un centro sanitario en una fecha y hora concreta. Un test de antígeno comprado en la farmacia por sí solo no vale para iniciar la tramitación de baja laboral, es necesario que la prueba sea realizada por el sistema público de salud.

El resultado de esta prueba se comunica directamente a la Central de Coordinación Covid, desde donde se pondrán en contacto por teléfono con el paciente para pedirle los datos, preguntarle si tiene síntomas y dónde trabaja. Esta información pasa a Inspección Médica, que es la encargada de transmitir esa información a la Seguridad Social y de firmar la baja.

Si el proceso ha sido aceptado, se le envía un SMS al paciente por dicha incapacidad temporal con las fechas del parte.

Respecto al alta de un enfermo de covid, no es inmediata. La Central Covid contactará con el afectado siete días después de que se presentaron los síntomas para comprobar su estado de salud.

Las bajas no son para todos los enfermos de Covid, si no sólo para quienes presenten sintomatología que no les permita desempeñar su trabajo y a quienes, aunque se encuentran bien, deben permanecer aislados y no pueden teletrabajar.

El trabajador cobrará su prestación desde el primer día en que el médico le notificó la baja. El primer día cobrará el cien por cien de la base reguladora y a partir del segundo cobrará el 75 por ciento.

El resto de bajas laborales se tramitan como siempre, pidiendo cita con el médico de familia.