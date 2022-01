Agentes de la Policía Nacional han detectado un incremento en el número de denuncias por estafas en internet, en especial con la modalidad conocida como 'Phishing', en Baleares.

Desde el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se advierte del aumento de denuncias de estafas bancarias a través del método “Phishing”, llegando a contabilizarse entre más 5 denuncias diarias en Baleares.

El objetivo del “Phishing” es hacerse con información personal y confidencial, así como de las credenciales necesarias para acceder a su banca online o números de tarjeta de crédito. Para ello, los ciberdelincuentes se hacen pasar por una entidad de confianza y piden al usuario que se descargue un archivo o haga clic en un enlace malicioso a través de SMS, correo electrónico o incluso con llamada telefónica.

Normalmente en estos enlaces se modifican caracteres para que la dirección a la que se redirige parezca la verdadera

Desde la Policía se recuerda que las entidades bancarias nunca solicitan información de credenciales bancarias a través de correo electrónico, SMS u otros canales digitales, por lo que se debe desconfiar y no clicar si no puede asegurar su legitimidad.

Es importante que nunca introduzca sus claves personales en sitios webs que no sean de su confianza y que no comparta sus credenciales (usuario y contraseña) con terceras personas. En el caso de que alguna entidad contacte con usted, realice una segunda verificación antes de aportar la información requerida, por ejemplo, contactando telefónicamente con la supuesta entidad reclamante a otro teléfono distinto.