El PSOE exige al Consell de Ibiza que no use de forma «partidista» a los vecinos del Don Pepe

El grupo socialista del Consell de Ibiza exigió ayer al presidente insular, Vicent Marí, que «deje de utilizar de manera partidista» el problema de los vecinos del edificio Don Pepe y «se frenen los ataques del PP contra el Ayuntamiento de Sant Josep».

Según los socialistas, que se exijan las ayudas tres días después de firmarse el convenio entre Consell y Consistorio «demuestra la lamentable utilización por parte del PP del sufrimiento de los vecinos, en vez de actuar con responsabilidad y ayudar en la resolución del problema».

El PSOE exige además que el Consell aclare a qué conceptos pueden destinarse las ayudas y asegura que la institución insular «debería estar al lado de las víctimas, trabajando de manera leal y honesta con el Ayuntamiento y no actuando de manera partidista para intentar sacar un rédito electoral».

También critica el PSOE al conseller y concejal de Sant Josep Vicent Roig, que «en todo este tiempo no se ha implicado en el tema"

También critica al conseller y concejal de Sant Josep Vicent Roig, que «en todo este tiempo no se ha implicado en el tema, ya que no forma parte de ninguna comisión municipal, ni tan siquiera de la comisión especial de los Don Pepe». Según añade el PSOE, «los gobernantes deben dar la cara y no esconderse o manipular».

Port su parte, el presidente del Consell pide «calma» al equipo de gobierno de Sant Josep al considerar que los vecinos del Don Pepe «quieren soluciones, no debates o palabras fuera de tono como ha hecho el Consistorio».

Marí destaca que el problema de los vecinos del Don Pepe «es consecuencia de la falta de voluntad política para arreglar una situación que tenía solución, como es dar la oportunidad a los vecinos para arreglar sus viviendas».

En este sentido, Marí asegura que en el Consell «todavía» creen posible la rehabilitación del inmueble. Tras el desalojo, «ahora lo que hay que hacer es que las ayudas lleguen lo antes posible a los propietarios», considera.

«Por parte del Consell pondremos todo nuestro interés y apoyo para que estas ayudas lleguen cuanto antes. Lo que queremos es que los vecinos que han tenido que abandonar sus casas, por lo menos ahora reciban estas ayudas que necesitan con urgencia», manifesta el presidente.

También asegura que insistirán en la vía de buscar un camino para que los propietarios puedan volver a sus hogares. «Queda mucho trabajo por hacer y hay que hacerlo de manera decidida. También debe existir una voluntad política que ahora no vemos», afirma. Marí recordó que el propio Ayuntamiento propuso al Consell que entregara en un primer pago 300.000 euros y el resto fuera abonado después. «No había ningún problema por nuestra parte pagarlo todo de una vez. Fue a requerimiento del Ayuntamiento de Sant Josep. Se les pasó el convenio, introdujeron una serie de cambios y nosotros los incluimos».