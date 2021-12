"Estamos en el aeropuerto de Ibiza con vuelos cancelados por Vueling, sin reubicar a todo el mundo. Nos dan solución para el 1 de enero de 2022. Organización lamentable, teniéndonos siete horas con retrasos, dejando a la gente tirada en Fin de Año, trabajadores con la mascarilla bajada... un auténtico caos". Así explicaba ayer T. V., una pasajera afectada por las numerosas cancelaciones que ha provocado la niebla, su pesadilla en el aeropuerto de Ibiza.

Su vuelo, el VY3420 con destino Madrid, que debía salir a las 18.55 horas, fue cancelado. Ante esta situación la compañía reubicó a algunos de los pasajeros, pero no a todos. Esto provocó el enfado de las más de 20 personas que, según detalla T. V., se quedaron "en la calle", ya que no les dieron tampoco un alojamiento porque, según les explicaron, habían cubierto el cupo de plazas hoteleras con las que la aerolínea tiene convenios.

T. V. es madrileña, aunque reside en Ibiza, por lo que pudo volver a casa cuando finalmente el vuelo se canceló. Pero no todos tenían esa opción. Ella y su pareja, explica, tuvieron que alojar a una chica de Formentera en su casa porque la aerolínea no le dio ninguna solución y la alternativa era que durmiera en la calle.

Hoy T.V. espera poder llegar a Madrid a pasar con su familia la Nochevieja gracias a que ha comprado otro billete, porque desde Vueling, denuncia, aún no les han dado ninguna solución y lamenta que "están dejando a la gente tirada en Fin de Año".

Además, detalla, toda la información sobre el estado del vuelo se daba vía SMS, no por megafonía, lo que provocó que muchas personas mayores no se enterasen de qué pasaba con su vuelo. De las maletas facturadas "tiradas" en la cinta también se enteraron de casualidad, ya que nadie les avisó y no saben cuánto tiempo estuvieron allí, denuncia T.V.

El caos fue tal que incluso la Guardia Civil tuvo que intervenir para intentar calmar los ánimos ya que "la gente desesperada y sin soluciones" comenzaba a alterarse y podía convertirse en un "problema de seguridad ciudadana".

Pero este no fue el único vuelo cancelado. Desde Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) confirman que durante la tarde y la noche de ayer se produjeron un total de 14 cancelaciones de vuelos de llegada y 13 de salida. Estas cancelaciones afectaron a vuelos que tenían origen o destino en Palma de Mallorca, Barcelona, Alicante, Valencia, Madrid, Eindhoven, Ámsterdam y Sevilla.

Desde Barcelona a Ibiza viajaba otro pasajero que denuncia que Vueling dejó ayer en el aeropuerto de El Prat a "500 pasajeros de tres vuelos distintos", sin darles más solución que la de reubicarles el próximo 1 de enero de 2022. "Nos obligan a quedarnos en Nochevieja en Barcelona", denuncia.

La previsión de AENA para hoy es más optimista y, aunque ya se han cancelado dos vuelos con destino Palma de Mallorca, uno de Air Europa y otro de Air Nostrum, y hay retrasos en prácticamente todos los vuelos programados, esperan que el aeropuerto de la isla vuelva poco a poco a operar con normalidad. Además, informan, no prevén más cancelaciones durante el día de hoy.