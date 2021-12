Un hombre de 65 años es la víctima 104 del covid este año en Ibiza y Formentera

El fallecimiento de un hombre de 65 años el domingo en Ibiza eleva ya a 104 la cifra de víctimas del coronavirus en lo que va de año en las Pitiusas. El fallecido, que estaba ingresado en la UCI del Hospital Can Misses y que tenía diversas patologías, es el primero que se registra en Ibiza y Formentera desde el pasado 3 de noviembre.

En estos momentos, hay 19 personas ingresadas por covid, tres de ellas en la UCI, una menos que el día anterior, aunque es un descenso que hay que achacar a la muerte de uno de los pacientes que estaba en la unidad de críticos. Los dos pacientes críticos de Can Misses son dos hombres de 55 y 51 años de edad, uno de ellos procedente de Formentera.

36 nuevos contagios

En las pruebas realizadas el domingo, únicamente las urgentes, se detectaron 36 nuevos contagios en las Pitiusas, todos en Ibiza, lo que suma un total de 953 y continúa mostrando el constante incremento de casos activos en la isla. Después de los nuevos positivos y tras las únicas cuatro altas médicas del último día, en sus casas, en estado leve o asintomáticos, permanecen ahora 920 personas en Ibiza y 14 en Formentera.

74 alumnos positivos en las Pitiusas La última semana se han registrado 73 alumnos con covid en Ibiza (30 la anterior) y uno en Formentera.

En el global de Balears, se registraron ayer 588 nuevos casos, pese a ser el resultado de las pruebas de urgencia practicadas el domingo. En Mallorca se detectaron 546 y en Menorca, seis. En cuanto a hospitalizados, en las UCI baleares hay, además de los tres de Ibiza, 45 pacientes en la mayor de las islas y cuatro en Menorca. La cifra de la ocupación de camas de críticos por covid asciende ya al 15,25%, riesgo alto.

La positividad registrada el último día en las pruebas diagnósticas en el archipiélago fue del 12,9%. Atención Primaria se ocupa ya de 9.904 casos, rozando ya los 10.000 en todas las islas.

El Hospital Can Misses ampliará zonas covid

Ante la previsión de que en los próximos días aumente el número de casos graves de coronavirus, el Hospital Can Misses ha activado ya su plan de contingencia, que prevé ampliar zonas covid para dar cabida a más ingresados por la enfermedad, aunque de momento aún no ha sido necesario. Anticipándose a un empeoramiento de la situación, Can Misses ya ha puesto en marcha el procedimiento