El Parlament aprueba sólo 50.000 € para "iniciar" en 2022 la redacción del proyecto del nuevo instituto de Can Cantó en Ibiza

A finales de octubre, el Parlament balear aprobó, a través de una ley para agilizar las ayudas y otros trámites de vivienda, la tramitación urbanística exprés para acelerar la construcción de un campo de fútbol en Ca n’Escandell, un nuevo instituto y la ampliación de escoleta de Can Cantó. Sin embargo, las prioridades son claras. De hecho, la primera teniente de alcalde de Vila, Elena López, reconoció hace unos meses que «lo más urgente es un campo de fútbol».

Mientras el Consell de Capitalidad, a petición del Ayuntamiento de Ibiza, decidió el pasado 2 de diciembre dar prioridad en 2022 a la construcción del campo de fútbol con una aportación para ello de 2,5 millones de euros del Govern balear, el presupuesto de la Comunitat Autònoma no preveía, inicialmente, ninguna partida para el instituto de Can Cantó.

Sin embargo, el PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca aprobaron el pasado jueves en ponencia parlamentaria una enmienda conjunta redactada por el diputado socialista de Ibiza Enric Casanova para incluir en las cuentas del Govern de 2022 una partida de sólo 50.000 euros para «el inicio de la redacción del proyecto del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Can Cantó». Casanova admite que el proyecto del nuevo instituto vale «más de 50.000 euros».

El diputado del PSOE de Ibiza argumenta que con esta partida inicial se evidencia «la voluntad política» de ejecutar el proyecto y que, en función de lo que se avance en su tramitación, se puede completar la aportación inicial con una modificación de crédito. En todo caso, Casanova destaca que, pese a que se haya acelerado por ley la tramitación urbanística de la construcción del instituto, «no es automático». «Se tienen que ceder los terrenos, urbanizar... Es materialmente imposible iniciar las obras antes de 2023, por lo que sería una tontería presupuestar en 2022 una partida de un millón de euros que quedaría bloqueada», justifica Casanova.

La claridad del diputado socialista contrasta con la posición del Ayuntamiento de Ibiza, que, a través de un portavoz, asegura que el hecho de que no haya una partida expresa en el presupuesto de la Comunitat Autònoma de 2022 para las obras del nuevo instituto no impide que puedan iniciarse el próximo año. «Hay otras fórmulas que no dependen del presupuesto ordinario del Govern. Puede haber financiación externa [fondos europeos], remanente, cambios de partidas. Ahora lo importante es trabajar en el proyecto y luego continuar con los pasos necesarias para iniciar las obras de esta infraestructura educativa, que es muy necesaria», explica el portavoz.