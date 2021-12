Rafa Ruiz: «Con el nuevo albergue, hoy Ibiza es más justa»

Muy pronto la nueva sede del Servicio de Acogida Municipal (SAM) de Ibiza, que ayer inauguró el Ayuntamiento, dará cabida a los usuarios que ahora están alojados en el albergue de la calle Carlos III. La concejala de Bienestar Social, Carmen Boned, prefirió no concretar la fecha del traslado y se limitó a decir que será «próximamente».

Con estas nuevas instalaciones, ubicadas en la confluencia de las calles Vicent Serra i Orvay y Abad y Lasierra, no se gana en número de plazas, que se mantiene en quince, pero sí se mejora ostensiblemente la calidad del servicio, enfocado a personas con dificultades para acceder a una vivienda. «Estas dependencias son mucho más accesibles, modernas, polivalentes y dignas para los trabajadores y los usuarios que las que teníamos hasta ahora en el barrio de es Pratet», aseguró el alcalde Ibiza, Rafa Ruiz.

Por su parte, Boned recordó cuál es el objetivo de este recurso dirigido a personas «que tienen un perfil de media y alta exigencia y que, por diferentes motivos, han perdido su hogar». «En el SAM no solo ofrecemos un techo, sino que intentamos que la situación de estas personas no se agrave y que puedan recuperar su vida, su trabajo y su salud», señaló la responsable de Bienestar Social.

Durante su intervención, Rafa Ruiz quiso agradecer el importante esfuerzo realizado, especialmente por los servicios técnicos y el personal de Bienestar Social del anterior mandato y del actual, para hacer realidad un proyecto que ha llevado más tiempo del esperado y que ha estado rodeado de polémica.

«Desgraciadamente la isla no está a la altura en lo que se refiere a infraestructuras sociales» Rafa Ruiz - Alcalde de Eivissa

«Con este nuevo Centro de Acogida Municipal hoy Ibiza es más justa», aseguró durante su inauguración el alcalde, que no tuvo reparos en reconocer que «desgraciadamente la isla no está a la altura» en lo que se refiere a infraestructuras sociales y que la pandemia no ha hecho más que «agravar el problema» y «evidenciar» estas carencias.

El nuevo edificio del SAM, cuyas obras se iniciaron en septiembre de 2019 tras derribar el edificio del antiguo retén de la Policía Local de Ibiza, ha costado un millón y medio de euros. A esta cantidad hay que sumar los 435.000 euros anuales que cuesta gestionar el servicio, del que se encarga Estudi 6. Esta empresa especializada, recordó Boned, gestiona tanto las quince plazas de usuarios del SAM como las 25 de los diez pisos tutelados de los que dispone el Ayuntamiento de Ibiza para personas en riesgo de exclusión social.

Las nueva sede de la calle Vicent Serra dispone de 1.979 metros cuadrados de superficie repartidos en planta baja y tres pisos. A diferencia del anterior centro, dispone de una infraestructura en vertical, lo que permite organizar las estancias por servicios.

En la planta baja hay dos despachos, una consigna, lavabos, servicio de lavandería con lavadora y secadora industrial, un telecentro que dispondrá de dos ordenadores y una recepción abierta al público en horario de mañana en la que una persona ofrecerá atención individualizada. Al resto del edificio solo podrán acceder los trabajadores y los quince usuarios del SAM.

En la primera planta está el centro del día, la cocina y el comedor para 34 comensales, donde se podrán impartir talleres y desde donde se trabajarán competencias de organización. También hay sala de televisión y espacio para los monitores, además de un patio.

En la segunda y la tercera planta, donde hay lavabos y duchas, están los dormitorios, ocho en total, para los quince usuarios. Siete de ellos son dobles y uno es para personas con diversidad funcional. Las habitaciones, todas con luz natural, están equipadas con camas individuales, armarios, escritorios y sillas para cada uno de los usuarios.

A diferencia del albergue de Carlos III, todo el edificio está conectado con ascensor y hay una escalera de emergencia, además de otra de uso habitual.

Lista de espera de 20 personas

«Esta infraestructura está preparada para hacer en cualquier momento una ampliación añadiendo una planta y media más», señaló durante la visita guiada a las instalaciones la primera teniente de alcalde de Ibiza, Elena López. Como explicó Carmen Boned, el albergue y los pisos de acogida temporal de Ibiza, que suman 40 plazas, en estos momentos están al 100% de su capacidad y hay lista de espera de «unas veinte personas aproximadamente».

El equipo humano de las nuevas dependencias del SAM estará integrado por trece personas, entre monitores, trabajadores sociales, integradores y educadores sociales, según señaló Boned.

Durante toda esta semana el Ayuntamiento de Ibiza llevará a cabo jornadas de puertas abiertas para que el vecindario de la zona, entidades del tercer sector, como Cáritas o Cruz Roja, y responsables de los departamentos de Bienestar Social de los diferentes municipios de la isla puedan conocer de primera mano las nuevas instalaciones municipales. Hay que recordar que en su momento este proyecto provocó el rechazo de vecinos y comerciantes de la Asociación l’Eixample Nou (Avicen), ya disuelta, que no estaban conformes con la ubicación escogida y temían que la instalación del SAM en el barrio pudiera causar problemas de convivencia. El colectivo vecinal, cuyos antiguos miembros ayer no se pronunciaron acerca de las nuevas dependencias, llegó a recurrir a la vía judicial, pero finalmente retiró el recurso contencioso-administrativo presentado contra la ubicación de este centro. «No hay que tener miedo a estas infraestructuras», replicó ayer el alcalde haciendo referencia a las quejas que en su momento provocó el SAM entre el vecindario de la zona.

Del futuro de las instalaciones en las que hasta ahora estaba el albergue habló ayer Boned: «Devolveremos al espacio a Cáritas, que se encargará de su gestión. El centro de la calle Carlos III ya no estará disponible para dormir pero se mantendrán los servicios de ducha, lavandería y consigna».