El Hospital de Día de salud mental de Ibiza cumple 20 años

Revisar fotos antiguas, rememorar momentos en los que rieron a carcajadas, algunos en los que no rieron nada, acordarse de compañeros que se fueron... Así llevan unos días los trabajadores del Hospital de Día de salud mental del Hospital Can Misses, que están de aniversario. Tal día como hoy, un 19 de noviembre, pero de hace veinte años, abrió por primera vez sus puertas este espacio.

Un cumpleaños sonado para el que el espacio se viste de gala. Los últimos días no han sido sólo para recordar, sino también para organizar la celebración. Hoy las puertas de este recurso no se abrirán sólo para los usuarios y los profesionales. Los familiares también podrán sumarse a la fiesta. Descubrir el lugar en el que sus seres queridos con algún trastorno de salud mental pasan los días. Hablar de forma distendida con quienes les atienden. Tratar de averiguar en qué rincón de las salas, consultas y talleres, sus familiares han dejado su rastro en forma de dibujo, escultura, mensaje... Localizarlos en las fotografías de la exposición ‘Jo no sóc el meu diagnòstic’, para la que posan para la cámara como si fueran modelos.

«En 2001 el equipo de Hospital de Día de salud mental estaba formado por una psiquiatra, dos enfermeras y dos monitores de laborterapia», explica una de las transparencias que ha preparado el Área de Salud pitiusa. Un equipo que se ha ampliado durante este tiempo. En estos momentos atienden a los usuarios de este dispositivo una psicóloga, un psiquiatra, una enfermera, una terapeuta ocupacional, dos monitores y una trabajadora social.

. El 19 de noviembre de hace veinte años este recurso se ubicaba en la unidad de Salud Mental del centro de salud de es Viver, de donde en septiembre de 2014 se mudó al recién inaugurado nuevo edificio del Hospital Can Misses. El dispositivo se ubica en la planta baja del bloque G, donde cuenta, además, con un patio interior en el que los usuarios, además de tomar aire, cuidan de las numerosas plantas. De hecho, en algunas de las imágenes que estos días han estado revisitando los profesionales se les ve sentados en el pequeño merendero que preside el patio y regando y mimando la extensa colección de cactus.

Catorce actividades en grupo

El Hospital de Día psiquiátrico ofrece ahora mismo catorce actividades grupales a los pacientes, que se encuentran en régimen de hospitalización parcial. La impulsora de este servicio fue María José Maicas, coordinadora y jefa de servicio de Psiquiatría, ya jubilada, que aparece en algunas de las fotografías que han estado recuperando estos días. Se la ve, en 2003, frente al enorme mural de Halloween que pinta una de las usuarias. Y ese mismo año disfrutando de un chocolate en la despedida de alguno de los pacientes «Se hacía una fiesta», recuerdan mirando la fotografía, en la que justo detrás de Maicas se ve a Marianne de Bakker, la primera enfermera del dispositivo, que aparece, muy divertida, en su consulta en otra de las imágenes más antiguas.

No es la única fotografía graciosa de ese álbum. Fidel Olaya y Yolanda Carvajal, los monitores ocupacionales que estos días han estado preparando el aniversario, aparecen, hace quince años, disfrutando de una paella con los usuarios en la casa que uno de ellos tenía en Jesús. A Fidel también se le ve, unos años más tarde, tumbado en un campo verde, en Sant Jordi, junto a uno de los pacientes. Y a Olaya, vareando un almendro en la finca de Can Tomeu en una salida del programa ‘Cultiva la teva salut’. Ambos sonríen en un descanso de una excursión a ses Balandres, mientras los usuarios cargan aún sus mochilas, y con el resto del equipo, celebrando la donación de una pérgola para el patio que les hizo el Rotary Club.

En las imágenes guardadas durante estos veinte años se puede ver a los usuarios aprendiendo sobre flora y fauna en una excursión al Parc Natural de ses Salines, pintándose el cuerpo con arcilla de colores en la playa de Talamanca dentro del programa ‘Un mar de posibilidades’, disfrazados y tumbados en el suelo mientras ensayan para la representación de una adaptación de Caperucita, visitando la necrópolis púnica de Cala d’Hort, contemplando las obras de arte de una exposición de Sa Nostra Sala, preparando brochetas de frutas en el recién inaugurado taller de cocina o tirando fuerte de la cuerda durante una diada deportiva en Can Raspalls. Aún conservan el trofeo, de hecho, en una de las salas del hospital de día, revolucionado estos días con la celebración del veinte aniversario.