El arte con alma del pintor ibicenco Paco Riera

«Cada cuadro es una vivencia», según Riera. «Hay muchas formas de pintar, pero lo importante es conseguir captar el espíritu de aquello que quieres reflejar. Eso es lo que yo intento», asegura. Del arte actual, comenta, lo que menos le gusta «es que hay mucha técnica, que es fría, y poco espíritu». Sin embargo, Riera «vive» cada marina y cada tronco de olivo o de algarrobo que pinta y deja que sean esos elementos los que le dicten la forma de trabajar. Lo importante, en esencia, es «saber lo que se quiere decir» en cada obra. Lo explica antes de detenerse a comentar detalles de algunos de los cuadros que integran la muestra, titulada ‘Olis de Paco Riera. Equilibri i proporció’.

La exposición reúne 26 pinturas de estilo figurativo creadas entre 2018 y 2021 en las que está muy presente el paisaje de Ibiza, pero también las azoteas del barrio de Gràcia, en Barcelona. Abundan las embarcaciones y las vistas del puerto de Ibiza. Riera, nacido en pleno barrio de la Marina, en Vila, las interpreta a su manera, suprimiendo todo aquello que no le interesa, por ejemplo, «la figura humana». «El ser humano me ha decepcionado mucho por el destrozo que causa en el mundo, y también en Ibiza», afirma. La única obra en la que aparece una persona es un autorretrato de Riera en el que plasma su desengaño con la humanidad. «La mala uva» se refleja en la dureza de su mirada en el cuadro. «Es un autorretrato que tiene muy mala leche», comenta.

Para este ibicenco «pintar es una aventura» en la que lleva inmerso desde su más tierna infancia. Aunque ha tenido periodos en los que no ha pintado, el que fuera profesor y director de la Escola d’Art d’Eivissa nunca se ha desvinculado de este mundo. «Soy también coleccionista de arte», recuerda mientras conversa con el director insular de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa.

Hacía ocho años que Riera no exponía. Su última muestra fue también en Sa Nostra Sala, ‘Passat i present’, un homenaje a su hijo, Max Riera, «un genio» de la pintura.

Quien le animó a retomar la pintura, cuenta Riera, fue el también artista Adrián Rosa, hace tres años. «Todo los cuadros los he pintado en mi casa, no he salido fuera», asegura.

Paco Riera señala un pequeño cuadro, uno de los últimos que ha pintado, en el que retrata, a su manera, el puerto de Ibiza. El título es muy revelador, ‘Pau i tranquil.litat’. «El artista normalmente pinta lo que no tiene, y yo lo que anhelo es eso, paz y tranquilidad», explica.

La muestra ‘Olis de Paco Riera. Equilibri i proporció’ permanecerá en la sala que gestiona el Consell de Ibiza hasta el 14 de diciembre. El horario de visita es de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.