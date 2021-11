Gisela Lladó en Ibiza: «A los concursantes de OT1 no nos sacaron todo el jugo»

Lleva un par de años girando con ‘Concert Kids’, sin contar el año 2020 porque con la pandemia lo tuvo que suspender. ¿Qué otros efectos ha tenido para usted el covid en el terreno laboral y el personal?

A nivel profesional es un desastre parar en seco, de esta manera, sin esperarlo y sin hacer unas previsiones. Se hizo muy duro y eso repercutió en lo personal. Al final, estar en casa sin saber cuándo iba a volver a arrancar el tema se me hizo un poco cuesta arriba, me agobié un poquito. Al principio, intenté llevarlo lo mejor posible, sacar la parte positiva, disfrutar de los míos, que no siempre puedo, pero cuando vi que la situación se prolongaba en el tiempo ya no fue tan divertido.

¿Cuándo volvió a retomar la actividad?

En las últimas navidades de pandemia ya estuve trabajando porque los conciertos que yo hago son muy vendibles, gustan mucho y en Navidad, por ejemplo, son muy demandados. Así que sacamos una gira, dentro de lo que se podía, bastante bonita. Y este año ya ha sido una cosa increíble. Me he movido un montón por toda España y he hecho muchos conciertos, alrededor de 55.

Es una de las artistas que salieron de Operación Triunfo que ha logrado mayor proyección internacional, a pesar de que quedó en octava posición. OT fue su plataforma de lanzamiento, pero ¿qué otros elementos han influido para que se haya labrado una carrera tan sólida?

Hay parte de azar y parte de esfuerzo, yo creo que esas dos cosas en mi caso se han gestionado bien. El azar no lo gestionas, te llega, pero sí que tienes que estar preparado para ello y eso sí es un trabajo personal. Pasar por OT, lógicamente, fue un trampolín, pero luego lo fue también que la factoría Disney se fijara en mí. Convertirme en una de las voces oficiales de Disney me ha abierto muchas puertas y me da dado continuidad dentro del mundo de la música. También, en menor medida, lo ha hecho el teatro. A partir de ahí es una la que tiene que seguir evolucionando, seguir peleando, seguir demostrando, porque ésta es una profesión, al menos aquí en España, en la que cada día tienes que demostrar que estás. Es muy difícil consagrarse. Además he tenido la suerte de estar en festivales internacionales y ganarlos. También ha influido el hecho de poner mucho esfuerzo, mucha lucha, mucho sacrificio y no esperar que los proyectos me llegaran a casa cuando las cosas flaqueaban. En vez de quedarme quieta pendiente de que alguien me llamara, yo me he creado mis propios espectáculos, he creado mi propia productora. Al final ha sido un trabajo de hormiguita.

¿Cómo calificaría su paso por la academia?

Fue una montaña rusa. Recuerdo la experiencia dentro de la academia con mucho cariño, como algo muy bonito. Nos sentíamos muy protegidos. Yo me lo tomé como una escuela muy guay en la que estaba rodeada de artistas, pasándolo bien y aprendiendo. Fue para mí un sueño.

Al salir de OT, de sopetón se encontró con la fama. ¿Le costó gestionarla?

La fama en sí, no porque siempre he tenido los pies en el suelo, mi familia me lo ha inculcado. Lo que me ha costado, más que gestionar la fama, es no pasar de ella. Para evitar que no se me subiera a la cabeza hice lo contrario y pasé de ella. Viéndolo con perspectiva, no la he disfrutado todo lo que me hubiera gustado.

Hay concursantes de OT enamorados del programa y otros, que, al terminar, han renegado de él. Entre esos dos extremos, ¿dónde está usted? Porque supongo que en aquella etapa no fue todo color de rosa...

No lo fue para nada. Hubo muchas decepciones, muchos disgustos, pero no solo con OT sino con la industria en general y todo lo que la envuelve. Hablo no solo de la música o las discográficas, luego están los mánagers, los programas de tele y de radio, las promociones, las competencias, los intereses...Todo eso es lo feo si no se trata bien, con respeto y cariño. Y todo eso lo hemos vivido al nivel de la fama que hemos tenido, imagínate. Es muy feroz.

"Creo que el vigésimo aniversario de OT se hubiera merecido una celebración menos descafeinada de la que tuvo"

Usted acabó pidiendo la carta de libertad a la productora Gestmusic.

Sí, claro, porque llegó un punto en el que tenían bloqueada mi carrera. Gestmusic creó una empresa paralela que se llamaba ‘La academia de artistas’, con mánagers que eran los que gestionaban nuestras carreras. Para mí fue eso lo que no estuvo bien gestionado. Enseguida hicieron OT2, no dejaron respirar la fama que teníamos, no nos sacaron todo el jugo. No dejaron vivir esa historia de amor que tuvimos con el público, con la música y con todo lo que nos pasó, se cortó enseguida. No se gestionó muy bien porque era un volumen muy grande de trabajo, porque había mucha gente, tampoco había trabajo para todos, derivaban trabajos de unos para otros, cosa que no me parece ética... Gestmusic puso el foco en algunas carreras, que fueron meteóricas, pero las de los que estábamos en un segundo plano o en un segundo objetivo fueron, en mi opinión, las que no se gestionaron bien.

Ahí fue cuando decidió montárselo por su cuenta. Fue valiente y le salió bien...

Claro, como no podía avanzar con ellos, decidí intentarlo por mi cuenta. He peleado como una jabata, nadie me ha regalado nada después. Soy una persona muy perseverante, muy dura...La gira que he hecho este verano no la aguanta cualquiera, hay que estar muy preparado física y sobre todo mentalmente.

¿Qué le ha parecido la fórmula escogida para celebrar el vigésimo aniversario de OT (un streaming que duró 24 horas) y cómo vivió usted la celebración?

Creo que el vigésimo aniversario de OT se hubiera merecido algo más, pero al menos hubo eso, algo es algo. Ya que ni TVE ni las personas que pueden realmente mover y crear algo más grande lo hicieron, pues, bueno, agradecemos que se hiciera algo, aunque fuera más pequeño y descafeinado. Lo viví como algo bonito, dentro de lo que era. También es que en nuestro caso, al faltar Àlex (Casademunt), la cosa no hacía tanta ilusión. No es lo mismo. Es triste celebrarlo sin él. Tampoco hemos puesto mucho empeño el grupo.

¿Considera que el formato de Operación Triunfo tiene todavía futuro o está caduco?

Creo que las cosas bonitas y bien hechas son las que funcionan y las que enganchan hoy en día, porque ya lo hemos visto todo. Es difícil hacer éxitos. Estamos en un momento social y cultural global en el que pocas cosas nos sorprenden, estamos un poco asqueados de todo en general. Entonces creo que OT, sorprender ya no va a sorprender. Me parece una buena plataforma para que artistas se den a conocer. Según como lo replanteen y si lo hacen muy atractivo visualmente, sin cambiar mucho el formato, igual sí que consiguen captar la atención, pero tenemos tanta oferta, que si Netflitx, que si HBO, que si Amazon Prime... que es muy complicado hacerse un hueco ahí.

¿Cómo es la relación con sus antiguos compañeros de OT?

Llevarme mal no me llevo con nadie, mantengo el contacto con las personas con las que tengo más afinidad, con Geno, Nuria, Chenoa, Natalia y Rosa. De los chicos tengo más contacto con Manu Tenorio y con Naim, con el que estoy haciendo un musical. Con el resto hay contacto más esporádico, excepto con Juan, que está en Londres. Incluso con Bisbal, de vez en cuando, nos mandamos un mensaje, también porque hemos coincidido en algún proyecto de musical, como con ‘Frozen’. Él hizo la versión de ‘Mucho más allá’, y ahí coincidimos.

¿Y con David Bustamante mantiene el contacto?

No tengo una relación diaria, pero, por ejemplo, cuando me enteré de que iba a hacer el musical de ‘Ghost’, como yo sí que me he dedicado mucho a este género, le deseé mucha suerte y ánimo. Le dije que lo disfrutara mucho, que es un mundo muy bonito, pero muy duro. Él me contestó y bien.

¿Se ha planteado alguna vez escribir sobre su paso por OT?

Me lo he planteado, pero tengo muchas lagunas. Fue una época tan convulsa que tendría que hacer un trabajo de mucha introspección, incluso de hipnosis (se ríe) para poder sacar toda la información que tengo almacenada y que no sé que está ahí.

Hablemos de su paso por Eurovisión. Ha participado en dos ocasiones, representando a España y a Andorra, así que tiene experiencia. ¿Qué cree que falla en las propuestas que presenta España para que últimamente quede en los últimos puestos?

Creo que influyen varios factores, porque buenos artistas han ido. Lo que yo creo que pasa es que no arriesgamos, que no ponemos toda la carne en el asador. Nos conformamos con que sea un tema bonito, que esté bien cantado, pero nos falta innovación. Está un poco anticuada la forma en la que presentamos los números musicales.

"Disfruté mi actuación en los Oscar con una plenitud y una conciencia que no tuve en Operación Triunfo"

En estos años ha ganado la categoría de chica Disney y puede presumir de haber puesto voz en España a Elsa en las bandas sonoras de ‘Frozen 1’ y 2. ¿De pequeña era muy fan de las películas de Disney?

Absolutamente, era muy fan de Disney. Lo he sido siempre, desde bien pequeña. Más que de las películas en sí, como mi vocación de cantante la tengo presente desde bien pequeña, lo que me fascinaba eran sus canciones. También los personajes, pero, sobre todo, su música.

Gracias a su trabajo con Disney, se ha convertido en la única artista española que ha cantado en los Oscar...

Sí, ‘Frozen 2’ estaba nominada en los Oscar de 2020 en la categoría de Canción original y quisieron hacer una performance. Pensaron que sería buena idea llevar a algunas de las chicas que doblan en todo el mundo las películas de Disney y de las 46 que somos escogieron a nueve, y una fui yo.

¿Cómo fue la experiencia?

Lo viví tan plenamente, tan consciente, con tanta solidez... Después de veinte años de pisar escenarios, creo que lo viví en el mejor momento. Lo disfruté con la experiencia y la perspectiva suficiente como para valorar lo que estaba pasando, que eso es lo que no tuve cuando estaba en OT. Entonces era muy joven y lo viví como en una nebulosa. En cambio, esto, que ha sido algo increíble, lo he disfrutado plenamente.

Dígame un sueño que tenga por cumplir en lo profesional.

Me gustaría hacer una película.

¿Pero película musical?

No musical. Mi carrera de actriz la he desarrollado estos veinte años y me gustaría culminarla con una película o con una serie.