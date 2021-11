Los ayuntamientos dan la espalda a la ciudad de Ibiza y no forzarán el paro de taxis en verano

El responsable de Movilidad en Sant Josep, Josep Guasch, señala que «los descansos están regulados» y que se trata de «una relación entre el empresario y el empleado que está regulada por el estatuto de los trabajadores y los convenios laborales del sector». «No debemos entrar en ello. Si alguien considera que no se cumple la normativa tiene otras vías para reclamar sus derechos, como el juzgado de los social, el tribunal de arbitraje...», agrega Guasch, que destaca que, a partir de mayo, cuando aumenta la demanda, los taxis deben estar operativos «las 24 horas» porque es «un servicio público».

Antonia Picó también asegura que le corresponde a «Inspección de Trabajo», y no al Ayuntamiento de Santa Eulària, controlar las horas de trabajo de los conductores. «No es una competencia municipal», dice, al tiempo que señala que debería ser el Govern balear, como competente en transportes terrestres, el que regule la propuesta de Vila de que, para evitar la paralización de los taxis un día semanal, se tiene que instalar un sistema de control (con la huella dactilar) de las horas de trabajo del conductor.

El concejal de Movilidad de Sant Antoni, Joan Torres, también descarta la medida de Vila al entender que «la flota debe estar activa y que las relaciones entre autónomos y asalariados ya están suficientemente reguladas por la legislación laboral». «Esta legislación obliga a llevar un registro de horarios y, además, ya existe un sistema de inspecciones de Trabajo», añade Torres

Este diario trató ayer infructuosamente de recoger la opinión del Ayuntamiento de Sant Joan.

Por su parte, la presidenta de la asociación de asalariados del taxi de Vila, Juana Costa, rehúsa pronunciarse sobre la medida adoptada por el Consistorio y se limita a apuntar que es una cuestión que tienen que «arreglar los propietarios [de licencias] con el Ayuntamiento». «Nosotros no tenemos nada que ver. No podemos hacer nada. Tienen que ser ellos los que los solucionen», aunque, al ser preguntada sobre si está de acuerdo o no sobre que se fije un día libre a la semana, responde: «Ni a favor ni en contra».

El 12% de la flota en el garaje

Otros taxistas asalariados consultados por este diario sí se muestran favorables a que haya un día determinado de descanso a la semana, aunque otros prefieren aprovechar al máximo el verano para obtener la mayor cuantía posible de ingresos ya que ganan un porcentaje de la caja del día. Las asociación de taxistas mayoritaria de Vila asegura que los asalariados libran cuando quieren, sin un calendario.

Sumando las 140 licencias estacionales, en verano operan en Vila un total de 284 taxis, por lo que cada día tendrán la obligación de parar unos 35, el 12% de la flota. En este sentido, el presidente de la Federación Insular del Taxi, Antoni Riera, atribuye a la medida de Vila «un afán recaudatorio» porque, «como faltan taxis, se darán más licencias estacionales».