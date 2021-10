Aviación Civil concluye que el descuento para residentes se aplica correctamente

Los descuentos para residentes en el precio del billete de avión, al que tienen derecho los baleares, están siendo aplicados correctamente por parte de las compañías aéreas, según ha comunicado al Govern la Dirección General de Aviación Civil, después de haber realizado tres rondas de comprobaciones. Aunque se admite que en un primer momento se descubrieron algunas irregularidades, se destaca que las aerolíneas las corrigieron posteriormente.

Estas conclusiones han sido expuestas por el director general de Aviación Civil, Raúl Medina, dependiente del ministerio de Transportes, en una carta remitida el mes pasado al director general de Consumo del Govern, Félix Alonso.

Tras aprobar el Ejecutivo estatal en 2018 un aumento del descuento para residentes que pasó del 50% al 75%, diversas organizaciones denunciaron posteriormente un incremento en los precios de las aerolíneas cuando la compra del billete se realizaba desde las islas.

Consumo pone la lupa sobre las aerolíneas

La Dirección General de Consumo tiene la lupa puesta sobre las compañías aéreas por la trascendencia que éstas tienen en la conectividad de Balears, según señala su titular, Félix Alonso. Recuerda que ya se trasladaron al ministerio de Transportes los casos en los que algunas aerolíneas no quisieron compensar a los clientes que no pudieron hacer uso de los vuelos para los que tenían billete a causa de la pandemia, o los expedientes abiertos por no ofrecer un teléfono gratuito. F.G. PALMA