Platges de Compte

Se dice que son de las playas más bellas del Mediterráneo. Tienen aguas azul turquesa cristalinas y unas fabulosas vistas de los islotes de la costa ibicenca. Las calas se tiñen de naranjas, rojos y amarillos al caer el sol y multitud de personas se acercan a disfrutar del atardecer desde embarcaciones o desde la arena.

Torre de es Savinar

Es una de las torres de defensa más conocidas de la isla. Construida a 200 metros sobre el nivel del mar, se ven los islotes de es Vedrà y es Vedranell, que se encuentran justo enfrente de la torre. A los pies de la torre está sa Pedrera de Cala d'Hort.

Benirràs

Esta cala, ubicada en el norte de la isla, tiene un toque mágico en el horizonte, donde se ve es Cap Bernat, un islote estrecho y puntiagudo de 27 metros de altura situado en el centro de la bahía. La fiesta de los tambores ha hecho muy popular esta playa, pero la masificación y el colapso de coches, con el riesgo que conlleva, forzó al Ayuntamiento de Sant Joan a prohibir esta fiesta y regular el acceso para evitar problemas graves.

Playa de ses Salines

Situada en el extremo meridional de la isla, toma el nombre de la salinera al sur de Ibiza, y es una de las playas más conocidas de Ibiza, situada en pleno Parque Natural de ses Salines. La puesta de sol desde es Codolar es espectacular. Hay que respetar el medio ambiente, no adentrarse por los caminos entre los estanques para no perjudicar a las aves que nidifican ahí y no se debe abandonar basura, pues se trata de una zona virgen de un alto valor ecológico.

Punta Galera

Esta zona comprende uno de los paisajes más espectaculares de la costa de Ibiza. Es un tramo de roca lisa donde los bañistas extienden sus toallas y desde donde se puede ver el precioso paisaje. Es un lugar tranquilo en el que experimentar cómo las rocas se cambian de color para hacer simbiosis con el atardecer.

Ses Variades

Es uno de los puntos de la isla donde mejor se vive la puesta de sol. Acompañada de música chill out, es una zona que da continuidad al paseo marítimo de Sant Antoni de Portmany. En la costa se reúnen cientos de personas para disfrutar del ocaso de día desde bancos, terrazas y las rocas de la costa.

Cala Tarida

Esta cala es el lugar ideal para visitar en familia y ver la puesta de sol mientras los niños corretean por la arena. Sus aguas cristalinas y turquesas llaman la atención de cualquiera, donde se reflejan los tonos dorados del atardecer.

Cala Vedella

Rodeada por un hermoso entorno natural, Cala Vedella está protegida por unos bellos acantilados. Este es uno de los puertos naturales de la isla, una auténtica piscina natural. Con casetas de pescadores y la puesta de sol al fondo, disfrutarás de una velada mágica.