Urbanismo genera un nuevo cisma entre Serra y Torres en Sant Antoni

La gota que ha colmado el vaso y que ha provocado que ayer Torres revelase públicamente las nuevas discrepancias internas es el hecho de que se elevara a la junta de gobierno, sin su conocimiento, la aprobación de dos licencias de obras con las alineaciones informadas por Urbanismo, cuando la ingeniera del departamento de Obras Públicas ya había hecho antes su informe, que no se tuvo en cuenta. Torres dijo, además, que los dos informes tienen diferencias, pero no supo concretarlas. «Esto es grave, y se tiene que resolver cuanto antes. No puede pasar», dijo Torres. De momento, ante la discrepancia, el alcalde decidió que las dos licencias se dejaran sobre la mesa a la espera de que se resuelva este nuevo conflicto interno.

Torres defendió que las cuestiones que no figuran por escrito en el pacto de gobierno que suscribieron los tres partidos (PP, PxE y Ciudadanos) se tienen que «consensuar». Al ser preguntado sobre si se trata de un caso puntual o si a partir de ahora Obras Públicas ya no informará las alineaciones, Torres respondió: «Si a partir de ahora lo hacen ellos [Urbanismo], no será conmigo en la junta de gobierno», dejando entrever su posible dimisión o la ruptura del pacto de gobierno, aunque el alcalde dijo luego a este diario que interpreta esta declaración de Torres en el sentido de que este no podría no votar a favor de las licencias en las juntas de gobierno. De todos modos, su oposición no impediría su aprobación.

Torres remarcó que se trata de «un asunto de calado», fundamental para evitar situaciones como la que se ha encontrado en el barrio de ses Païsses, con calles (como la de ses Vinyes y Cirerer) sin aceras o sin la dimensión suficiente para que circule una persona con una silla de ruedas porque, en su día, no se hicieron las cesiones que tocaban.

El alcalde justificó que en todos los ayuntamientos, salvo el de Sant Antoni, los departamentos de Urbanismo son los que informan las alineaciones, conjuntamente con las licencias. «Hasta el pasado mandato se había hecho así también en Sant Antoni. Es una forma de agilizar y sacar el trabajo con más celeridad», dijo, al tiempo que calificó de «sorprendente» que, una vez más, Torres airee en los medios de comunicación «las discrepancias internas», en vez de tratar de resolverlas internamente. «No creo que a los ciudadanos les afecte si las alineaciones las informa Urbanismo u Obras Públicas», dijo. También echó en cara a Torres que su departamento está «atascado» y, en más de dos años de mandato, «no ha sacado adelante ninguno de los grandes proyectos pactados».

Joan Torres hace autocrítica: «Me gustaría haber hecho mucho más»

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, explicó ayer en la rueda de prensa que, en una reunión del comité local de su partido (PxE) celebrada la noche del jueves, se acordó hacer un trabajo de análisis del grado de ejecución de los acuerdos del pacto de gobierno con el PP y Ciudadanos. Cuando se tenga el balance, se planteará si se debe someter a votación la continuidad en el equipo de gobierno, tal como anunció en marzo Torres.

En todo caso, el primer teniente de alcalde hizo autocrítica de su gestión al frente de Obras Públicas y reconoció que no está satisfecho. «No estoy contento. Me gustaría haber hecho mucho más», dijo Torres, quien acto seguido puntualizó que «no es una excusa», pero la crisis sanitaria «lo ha trastocado todo, no sólo en Sant Antoni», y ha provocado una merma de las partidas de inversión ante la necesidad de «aumentar las ayudas sociales y a empresas y autónomos».

El primer teniente de alcalde dijo que en Obras Públicas «hay muchas cosas encaminadas» y otras no tanto. Indicó, por ejemplo, que se está redactando el plan de paisaje del casco urbano que debe servir para dar «la vuelta a la imagen de Sant Antoni y el West». Sobre el cementerio de Can Coix, Torres dijo que, después de que la licitación del proyecto quedara desierto en el pasado mandato, es partidario de recuperar un viejo proyecto de un técnico municipal, que no prevé el crematorio, y se ejecutaría por fases con financiación municipal.

El alcalde tacha de «preocupante» la demora de los proyectos de Torres

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, respondió al nuevo conflicto abierto por su primer teniente de alcalde, Joan Torres, con un duro ataque a su gestión; más bien la falta de gestión, según su criterio. «Es preocupante que en poco más de dos años no haya sacado ninguno de los tres grandes proyectos: la reforma del casco urbano, el nuevo auditorio y la reforma de la antigua sede del Ayuntamiento», dijo, para agregar acto seguido: «Estamos impulsando el área de Urbanismo y acabaremos obteniendo buenos resultados, pero me preocupa Obras Públicas, que tampoco ha avanzado en el proyecto del cementerio [de Can Coix]», insistió.

También dijo que en los últimos meses ha expresado en varias ocasiones a Torres su preocupación por la falta de avance. «No sé por qué no se han iniciado», añadió, al tiempo que negó que la pandemia y el incremento de ayudas sociales y a las empresas y autónomos hayan condicionado los proyectos de Obras Públicas. «Ningún técnico ha dejado de trabajar durante la pandemia y no hay ningún proyecto. Del presupuesto asignado a Obras Públicas cada año sobra el 50% y va a remanente. No entiendo que diga que el covid ha parado sus inversiones porque no es así, y no ha empezado nada».

Dicho esto, el alcalde expresó su sorpresa por el hecho de que Torres tenga tanto interés en que Obras Públicas, «con los proyectos que tiene y que están atascados, quiera asumir responsabilidades que dependen de otros departamentos». También dijo que «no es normal que quiera abordar las discrepancias internas, que las hay en cualquier trabajo, a través de los medios».