Los hoteles de Formentera superan las expectativas y alcanzan cifras de 2019

El presidente de la Asociación hotelera de Formentera, Juanma Costa, manifestó: «No esperábamos un verano como este, yo mismo calculé a la baja los resultados, teniendo en cuenta el miedo al factor covid». Pero la realidad, como él mismo explica, ha sido muy diferente: «El miedo a viajar prácticamente ha desaparecido, aunque se mantenga la prudencia, y hemos superado con creces las expectativas, todos hubiéramos firmado en mayo una temporada como esta», asegura.

El resultado es que en agosto la ocupación de la planta hotelera de Formentera ha sido «muy bueno», a pesar de que los datos de ocupación de agosto de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera la sitúan en ocho puntos menos que el mismo mes de 2019. Ante este dato, Costa se mostró escéptico: «Me ha extrañado porque, según lo que sé, consultando con otros hoteles, hemos estado a niveles similares a 2019».

Respecto a septiembre y octubre el presidente de los hoteleros se mostró optimista: «Los meses de septiembre y octubre se presentan excepcionales; a día de hoy las ventas de estos dos meses están igual o ligeramente superiores a las de 2019, por lo que el resultado de esta campaña, teniendo en cuenta las expectativas iniciales, es muy positivo».

También reconoce que en el mes de agosto la isla ha dado la sensación de saturación, especialmente con el tráfico que se genera y el hecho de que las viviendas turísticas hayan tenido también muy buenos resultados de ocupación.

«Es cierto que en agosto hemos tenido mucho ruido en los espacios abiertos, en la calle, porque de noche no se podía estar en otro sitio al estar los establecimientos cerrados», manifestó Costa. Respecto al problema del tráfico lo centra especialmente en la localidad de Sant Ferran: «El problema está en el cuello de botella de Sant Ferran, que puede provocar largos atascos, pero es un punto concreto porque en el resto de los tramos de carretera no ha sido así».

Viviendas y restaurantes

Costa analizó que también ha influido en agosto, en la sensación de masificación, la ocupación en casas turísticas que se alquilan: «Esta ocupación también ha sido muy buena y quizá mayor, aunque esto es una apreciación mía, pero también ha contribuido a que tuviéramos mucha gente en agosto».

Otro de los sectores que ha funcionado a pleno rendimiento ha sido el de la restauración: «Ha sido muy difícil, y lo sigue siendo, reservar de un día para otro. Los restaurantes han funcionado muy bien», constató Costa.

Para el presidente de los hotelero el auge de la gastronomía es un valor en alza: «Está subiendo de nivel y estamos compitiendo en el mercado», subrayó.

Varios empresarios consultados ratifican los buenos resultados de las cajas del sector de la restauración. De la misma forma el sector de los alquiler de coches y motos ha tenido buenos resultados, sin olvidar los chárter de embarcaciones de recreo.

Septiembre y octubre

Este mes y el que viene se presentan sin tanta sensación de agobio en las calles, playas, caminos y carreteras, pero manteniendo una ocupación y presencia de visitantes mucho más soportable.

El turismo nacional se ha hecho más presente que nunca este año, sin olvidar también el fiel italiano y los visitantes franceses, cada vez más presentes. El turismo alemán, amante de la tranquilidad, también regresa este mes.

Además, el área de Turismo del Consell de Formentera mantiene su calendario para alargar la temporada con distintas actividades deportivas, culturales y musicales que atraen a numerosos visitantes.

La saturación en el mar precisa regulación

El presidente de los hoteleros de Formentera, Juanma Costa, se mostró partidario de regular el fondeo de embarcaciones en el litoral de la isla para proteger la posidonia. Un debate necesario pero que se tiene que plantear contando «con todos los sectores de la isla, pero no debemos echar a nadie, en Formentera no sobra nadie ni por mar ni por tierra». Admitió que la capacidad de la zona de fondeo en arena y el tránsito de embarcaciones en verano precisa de una intervención: «Es cierto que esto se tiene que regular, sobre todo si el sistema ya no se autorregula».