Arranca el Orgullo 2021 en Ibiza

El Ibiza Pride 2021 arrancó ayer y tiene por delante una semana llena de actividades que tendrá como punto álgido la marcha que se celebrará el próximo viernes 17 de septiembre por la zona del puerto de Vila. El director de Ibiza Pride, Antonio Balibrea, presentó ayer la programación oficial para este 2021, un año marcado por las restricciones derivadas de la situación sanitaria, pero en la que no faltará el cine, el teatro, la salud y, por supuesto la música, todo bajo la bandera de la diversidad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

«Es el primer Pride de la ‘era covid’ pero no hemos querido dejar fuera ninguna de las actividades que llevamos a cabo cada año. La lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ sigue siendo necesaria, haya o no pandemia, y nosotros queremos colaborar con esta lucha de una forma festiva y sin dejar a nadie fuera», señaló Balibrea.

«Sin duda este año era muy importante para nosotros tener una buena programación— continúa Balibrea—, pero lo más importante era no dejar de salir a la calle con nuestra marcha por los derechos LGTBIQ+ el viernes 17». Este es el año de la visibilidad trans por lo que el lema de Ibiza Pride que encabezará la marcha será ‘Orgullo de quien soy, Trans Love!’. Además, la marcha de este año irá encabezada por miembros del colectivo trans. También destacó el director de Ibiza Pride que este es el primer año en el que participan todas las asociaciones LGTBIQ+ de Ibiza.

En la presentación, celebrada en Can Pou Bar del Puerto de Vila, Balibrea estuvo acompañado por las representantes de las instituciones colaboradoras en el Pride, Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Dessiré Ruiz, concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ibiza; así como por Carolina Brest, directora de la compañía Acrobati-k Espectáculos; Helher Escribano, directora Ibicine; Sofía Vergara, de la Asociación ALAS, así como por artistas, colaboradores y miembros de algunas de las asociaciones que participan en Ibiza Pride.

«La intolerancia hacia el colectivo LGTBI no tiene cabida en nuestra sociedad, una sociedad que camina hacia la igualdad y el respeto. Y creo que hoy, aquí todos juntos, presentando estos actos para conmemorar el Orgullo, dejamos claras cuáles son nuestras prioridades. Colaborar en la organización del Ibiza Gay Pride es para nosotros un verdadero orgullo, y confiamos en que todas las actividades que se han organizado sean ampliamente seguidas y sirvan, para visibilizar al colectivo LGTBI y nos animen en esa tarea común que todos tenemos», señaló Carolina Escandell.

«Un referente de Ibiza»

Por su parte, Dessiré Ruiz destacó que Ibiza Pride «es un referente en nuestra ciudad». «Desde el Ayuntamiento de Ibiza pensamos que ahora, su presencia, actividades y eventos son más necesarios que nunca, porque lo que celebramos es la diversidad, la tolerancia y el respeto. No podemos dar un paso atrás, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en seguir trabajando en el avance hacia los derechos LGTBIQ+, desde el respeto, la educación y también la reivindicación».

Como señalaba su director, la programación del Pride siempre ha atendido las expresiones culturales como el cine y el teatro. En este sentido, la directora de Ibicine Helher Escribano destacó que «el cine es una herramienta para expresar y contar historias y el lunes vamos a conocer algunas de estas historias. Algunas más duras, otras más divertidas, todas dirigidas por personas que quieren contar al mundo lo que sienten, lo que han vivido. Personas que no han sido comprendidas por su condición y en Ibicine siempre hemos pensado que es muy importante dar luz a este colectivo».

En esta misma línea, Carol Brest, de Acrobatik, que hoy presenta su obra ‘Hijos de Putin’ en Can Ventosa, afirmó: «Vivimos de nuevo tiempos muy convulsos para el colectivo LGTBIQ+ y me da la sensación de que vamos para atrás en este campo. Por eso pienso que el Pride sigue siendo necesario y si algún día deja de serlo, será una manera de recordar lo que no tiene que volver a pasar».

«Luchar por la salud»

La psicóloga de ALAS, Sofía Vergara, señaló que «de lo que no se habla no existe, y por ello para prevenir el VIH y luchar por la salud y el bienestar de nuestro colectivo y la sociedad en general, es importante que haya espacios para sensibilizar y educar». Vergara se mostró «agradecida e ilusionada de participar en el Pride, una ocasión para reivindicar y celebrar la diversidad sexual y de identidad de género».

La psicóloga recordó que el VIH es una cuestión que afecta de forma significativa al colectivo LGTBIQA+, especialmente a mujeres trans y a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) y por ello «es importante que ALAS esté presente en aquellas ocasiones en las que se pone el foco en el colectivo LGTBIQA+, concienciando y dando apoyo a nuestra comunidad. Porque el colectivo tiene el derecho a una vida plena, sin violencia, sin miedo, sin prejuicios, sin discriminación, y sobre todo con mucho orgullo y mucha salud».