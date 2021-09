Reabrir dos quirófanos del viejo hospital

Ni siquiera se ha pedido, no hay proyecto alguno y no se ha incluido en un posible plan funcional de la segunda fase de la reforma del viejo Can Misses, pero el Ib-Salut considera «viable» reabrir dos de los quirófanos del antiguo edificio, según confirmó ayer el Área de Salud de Eivissa y Formentera. Serían los dos más nuevos, en todo caso, los últimos que se reformaron y su actividad estaría limitada, ya que no cuentan con el espacio suficiente que requiere abordar ciertas intervenciones.