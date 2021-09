«Ibiza Jazz 2021 es una muestra de que la salud de este género es buena»

El presupuesto que el consistorio de Vila ha destinado a esta trigésimo tercera edición, sin embargo, sigue estando un poco lejos de los aproximadamente 80.000 euros de 2019. En cualquier caso la cantidad aportada, 60.000 euros, supera a la de 2020, que estaba en torno a los 50.000 euros. «La intención del Ayuntamiento de Ibiza es que el año que viene volvamos al presupuesto de 2019 para organizar ya una edición sólida», aseguró el concejal de Cultura. Este año, por primera vez, se involucra en el festival de jazz el Instituto Italiano di Cultura, que ya había colaborado con el Ayuntamiento de Ibiza en otros eventos culturales. Gracias a su apoyo actuará en Ibiza uno de los grandes de la escena del jazz italiana, el trombonista Gianluca Petrella, que clausurá con su quinteto el festival el próximo sábado, 4 de septiembre, en el Baluard de Santa Llúcia. Además, gracias a la colaboración de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), a través de la iniciativa Jazz en Ruta, participan este año Gonzalo del Val Trio, que actuó ayer, y Alba Careta Group, que lo hará esta noche en Dalt Vila.

Esta edición conserva su seña de identidad, la apuesta por el jazz nacional, pero también tiene un toque italiano, porque, además de Gianluca Petrella, actuará otra formación de este país, Michelangelo Scandroglio Quintet. Será hoy a partir de las 21.30 horas. Además, habrá otro grupo internacional, uno más de lo habitual, Focusyear Band, que actuará mañana en el baluarte de Dalt Vila.

Para Pep Tur esta edición es una demostración de que «la salud es buena, y, en el caso del jazz nacional, más que buena porque hay cantera para programar muchas ediciones». Según el concejal, se notan, además , las ganas de tocar de los músicos, tras un año de parón. «Tanto programadores como artistas estamos recuperando el ritmo para que los festivales salgan adelante», destacó ayer.

Aunque ya no hay Discópolis y José Miguel López ya no está en Radio 3, la colaboración con este medio se mantiene este año y, además, el periodista riojano continúa como presentador. «Esta es su vigésima edición», recordó el concejal de Cultura de Ibiza.

Homenaje al talento joven en la segunda jornada del festival

Los protagonistas de esta noche son Michelangelo Scandroglio Quintet y Alba Careta Group

Tras la primera jornada gratuita en el Parque Reina Sofía, el festival se traslada esta noche a su ubicación habitual, el Baluard de Santa Llúcia, donde a las 21.30 horas actuará Michelangelo Scandroglio Quintet,la formación que ganó el concurso de bandas del veterano festival de Getxo, que el año pasado quedó suspendido por la pandemia y que en 2021 ha recuperado su vínculo de colaboración con el Ibiza Jazz. El quinteto liderado por el contrabajista italiano presentará su proyecto ‘In The Eyes Of The Whale’, editado por Auand Records, y es posible que suene algún tema inédito del disco que grabará este año como premio por haber ganado en Getxo. Además de Scandroglio, forman parte de esta banda Paolo Petrecca, trompeta; Nicola Caminiti, saxo alto; Mattia Galeotti, batería; y Emanuele Filippi, piano.

Tras su actuación, a las 22.30 horas, se subirá al escenario Alba Careta Group, que presentará en Ibiza Jazz su disco ‘Alades’. Se trata de su segundo álbum como líder, dos años después de irrumpir con fuerza en la escena jazzística con ‘Orígens’, un trabajo muy loado por el público y la crítica, que le concedió el premio Enderrock 2018 a mejor álbum de jazz. Además de Alba Careta, trompeta y voz, integran esta formación Lucas Martínez, saxo tenor; Roger Santacana, piano; Pau Lligades, contrabajo; y Josep Cordobés, batería.

Les entradas para cada jornada del festival, que cuestan 12 euros, se pueden adquirir de forma anticipada en la web eivissa.es, en Can Ventosa o en taquilla el mismo día de los conciertos a partir de las 20 horas.