Huelga en Correos de Ibiza por «falta de personal» y de aire acondicionado

Los trabajadores de Correos en Ibiza comenzaron ayer una huelga indefinida a jornada completa por «la falta de aire acondicionado y de personal» en las oficinas de Isidor Macabich. Trece de ellos estuvieron concentrados este lunes en la calle de Murcia, ante dichas oficinas, entre las siete y media de la mañana y cerca de las 12 del mediodía, con pancartas y, en algunos casos, bañador a modo de protesta por las altas temperaturas que dicen soportar durante sus horas de trabajo.

Joan Broch, delegado electo de la CGT Correos de Balears, lamentó en una conversación con este diario que están «trabajando con mascarilla a 30 o 31 grados de temperatura y con un 80% de humedad» sin aire acondicionado. Según Broch, este año no ha funcionado ningún día, y en años anteriores se estropeaba con frecuencia, de modo que a medida que pasaba el tiempo el estado del aire acondicionado «iba a peor», hasta que se ha averiado del todo, contó el delegado sindical.

Broch también destacó que, en la zona de Correos abierta al público, el aire acondicionado funciona sin ningún tipo de problema. Los trabajadores cuentan ahora con ventiladores: «Correos nos dijo que si no se podía arreglar, nos traerían unos equipos externos de aire acondicionado, pero de esto hace tres semanas, y la semana pasada nos llegaron ocho ventiladores pequeños», contó el portavoz sindical durante la concentración. «Esto supone un riesgo laboral mayor porque hay cables por el suelo», agregó.

«Además, en estas oficinas no hay una ventilación adecuada, la cartería no tiene ni ventanas», añadió Broch, que concluyó que esta situación, por lo tanto, también puede ocasionar un problema sanitario. «La semana pasada cayeron tres compañeros por covid, uno detrás del otro», por lo que ahora ya son cuatro los trabajadores en cuarentena. Esto implica, junto con las bajas por vacaciones, falta de personal, otro de los motivos por los que se convoca la huelga: «Se necesitan seis o siete carteros más de los que tenemos», apuntó Broch.

La plantilla ya estuvo en huelga ente el 12 y el 16 de julio por falta de personal. Por su parte, Luisa Costa, delegada de UGT Correos en las Pitiusas y Menorca, aseguró a ayer que desde su organización sindical no comprenden esta huelga, de la que, dice, no tenía constancia: «Por primera vez en mucho tiempo no hay falta de contratos sobre la mesa para cubrir todas las plazas, el problema es la falta de personal preparado o que quiera trabajar en Correos», algo agravado por la pandemia.

En relación a la avería del aire acondicionado, Costa asegura que «en las oficinas ya una máquina para instalarse, aunque no se hace de un día para otro y han surgido problemas eléctricos, pero la solución ya está llegando». Es por este motivo por el que asegura haberle sorprendido esta convocatoria.

Este diario trató de contactar ayer con alguna fuente de la empresa para recabar su versión, pero no fue posible.