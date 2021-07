Pablo Casado, el presidente nacional del PP, estuvo ayer en Palma porque quiso mostrar su apoyo a su apuesta personal por Marga Prohens para liderar el partido en Baleares. Empezó su discurso agradeciendo el trabajo de Gabriel Company y destacó las ideas propias que ha defendido Prohens en todos los cargos que ha tenido en el partido. «Es una mujer valiente, con coraje, que ha sabido superar todas las dificultades. Va a ser imparable».

El aspirante a presidir España entró en temas tan polémicos como la lengua y la educación. «Nos comprometemos a que exista libertad lingüística. Aquí en Baleares no habláis catalán. Habláis mallorquín, ibicenco, menorquín, formenterés y esta cultura no es apéndice de nadie. No sois los Países Catalanes, sois las grandes islas baleares admiradas en todo el mundo. Quien lo diga es que no conoce de nada a este pueblo».

Casado insistió mucho en el tema de la lengua y la centró en la atención sanitaria. «Un paciente enfermo lo que menos le preocupa en qué lengua le habla el médico». Como tampoco dejó pasar la oportunidad de referirse al escándalo de las niñas tuteladas que han sido prostituidas y cuestionó que los partidos que gobiernan se nieguen a investigar estos casos.

El líder del PP aseguró que en dos años habrá un cambio en Baleares y que llegará de la mano de la nueva jefa del partido en las islas. «Pronto tendremos una nueva presidenta en Baleares que recuperará el prestigio de estas islas y las situará de nuevo en el centro de Europa».

Casado era consciente de que debía referirse al turismo y los problemas que está sufriendo en estos momentos. «No voy a permitir que desde el Gobierno se critique al turismo diciendo que es una actividad que no genera valor, que es una industria precaria. Pero lo cierto es que el turismo sí crea mucho valor, no solo en Baleares, sino también en el resto de España».

Aprovechó su presencia en la tribuna del Palau de Congressos para lanzar compromisos con la principal industria de las islas. «Si algún día soy presidente me comprometo a quitar la ecotasa y a reducir las tasas aeroportuarias». No pudo evitar, como antes lo había hecho el secretario general Teodoro García, hablar de la polémica sobre las ayudas que el Gobierno ha concedido a la línea Plus Ultra, suspendidas por un juez.

Y aprovechó este tema para criticar el poco dinero, llegado desde Europa, que Pedro Sánchez ha concedido a la industria turística. «De los 70.000 millones recibidos, solo 2.400 se han destinado al turismo y ello es porque a los partidos que apoyan al Gobierno no le gusta esta industria. Solo les agrada la política del subsidio».

«Una gira bochornosa»

Como líder nacional no podía marcharse de Palma sin atacar al presidente del Gobierno. Y lo hizo para criticar el reciente viaje que ha realizado Pedro Sánchez a Estados Unidos. «El presidente ha hecho turismo toda la semana. No ha ido a la Casa Blanca, pero se lo ha pasado bien». Casado incluso hizo un chiste para referirse al líder socialista, al que llegó a definir como «supermán». Sin embargo, calificó el viaje del presidente de «gira bochornosa».

Isabel Díaz Ayuso critica la falta de políticas liberales en el archipiélago

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, fue la otra gran protagonista del congreso del PP. Quedó claro la simpatía que genera su figura, ya que fue la única líder nacional con la que los militantes quisieron fotografiarse.

Ayuso afirmó que había viajado a Palma para mostrar su apoyo a Marga Prohens y aseguró que está capacitada para disputar el poder político a la izquierda. Defendió la política que ha desarrollado en su comunidad durante la pandemia y criticó la ausencia de políticas liberales en Baleares. «Cuando una familia pierde su negocio, porque se le obliga a tenerlo cerrado, se la está condenando a tener que dirigirse a las colas del hambre».