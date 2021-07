Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Un hombre de 94 años con coronavirus falleció ayer en Ibiza. Se trata de un usuario de Sa Residència que presentaba patologías previas. El residente contaba con la pauta completa de la vacuna, circunstancia que no pudo evitar su muerte. Con esta, son ya 73 las víctimas del covid registradas este año en las Pitiusas.

Los casos activos han ascendido en las últimas 24 horas a los 1.961, con lo que es muy probable que mañana superen la barrera de los 2.000 si se tiene en cuenta la progresión que llevan hasta el momento. Esto se ha producido después de que el laboratorio de Microbiología del Área de Salud pitiusa haya detectado 149 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 48 menos que los contabilizados ayer. De los contagios identificados, 146 se corresponden a la isla de Ibiza, mientras que tres se han registrado en Formentera.

En cuanto a los enfermos leves o asintomáticos, suponen la inmensa mayoría de los casos activos actuales. En las Pitiusas son ya 1.909 las personas infectadas que se recuperan del virus en sus casas. Por islas, en Ibiza hay 1.850 pacientes atendidos telefónicamente, mientras que en Formentera son 59 los contagiados en seguimiento por equipos de Atención Primaria del Área de Salud pitiusa, dos menos que ayer.

Por su lado, hay un profesional sanitario positivo más que ayer. Son 14 los trabajadores contagiados, mientras que 27 permanecen en vigilancia, frente a los 33 que ayer estaban cuarentenados.

En lo que respecta a los casos en usuarios de residencias, se ha detectado un positivo más en Sa Residència, con lo que ya son 28 los positivos asociados al brote originado en este centro para mayores, en el que hay 16 residentes asintomáticos y once ingresados. Por su lado, en Can Blai la situación no varía. En este centro hay dos trabajadores infectados que permanecen hospitalizados. En total, son 30 los usuarios positivos a raíz de los últimos brotes del virus en residencias.

Asimismo, diez trabajadores de residencias han contraído la enfermedad. Nueve pertenecen a Sa Residència y el restante, detectado hace dos días, al centro Reina Sofía.

[Sigue aquí las últimas noticias del coronavirus en Ibiza]

[Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza].

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.