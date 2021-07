El Consell Insular d’Eivissa juntament amb el Grup Leader d’Acció Local han impulsat una campanya de promoció de les varietats tradicionals d’estiu eivissenques, com són el meló eriçó, la pebrera blanca, la tomata de penjar o la patata, a través d’una sèrie d’accions que es desenvoluparan al llarg de l’estiu, com són estands informatius als mercats de l’illa, etiquetatge propi per reconèixer als comerços aquestes varietats i degustacions de plats elaborats amb aquestos ingredients tan valorats del camp eivissenc.

L’objectiu d’aquesta campanya és posar en valor el nostre producte local de temporada i que sigui fàcilment reconegut als comerços de l’illa. Així al llarg d’aquestes setmanes els mercats de l’illa acolliran accions dirigides a promocionar els productes d’estiu.

La temporada estiuenca és el moment de màxima producció i venda per al camp de l’illa amb productes com la patata, la xíndria, el meló eriçó, la pebrera, la ceba... les accions de promoció del producte local impulsades pel Consell d’Eivissa, a través de la campanya específica “Això sí, és d’Eivissa!”, i els programes de recuperació de les varietats locals que s’estan fent a través del Grup Leader ja donen els seus resultats i les vendes han augmentat i també els cultius, com fa uns dies coneixíem que ha augmentat un 140% el cultiu de xeixa, el que anima a seguir treballant per donar el suport que necessita el sector primari a l’illa.