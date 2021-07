Llegan 28 inmigrantes argelinos a Formentera a bordo de dos pateras

La primera patera fue avistada el pasado lunes, sobre las 20 horas, por un velero particular cuando se encontraba cerca del Faro de es Cap de Barbaria. El patrón avisó al 112, que movilizó a la embarcación de la Guardia Civil del Mar para que rescatara a sus tripulantes, 14 varones y todos en buen estado de salud, de los que cinco podrían ser menores.

La Guardia Civil los trasladó directamente al puerto de Ibiza, donde quedaron a disposición de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, que instruye las diligencias.

A las 6.22 horas de ayer otra patera con otros 14 varones a bordo (en este caso no constan la presencia de menores) arribó al puerto pesquero de es Caló de Sant Agustí. Un vecino avisó enseguida a la Policía Local y la Guardia Civil, que los arrestaron en las inmediaciones de esta localidad. Todos fueron trasladados enseguida en barco de línea regular a Ibiza para ser entregados a la Policía Nacional.

Antes, pasan por las pruebas covid y en caso de dar positivo son aislados. Si el resultado es negativo se pone en marcha el plazo de 72 horas antes de pasarlos a disposición del Juzgado, que decide sobre su destino final.

El TSJB, partidario de la expulsión inmediata

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) no aprecia ninguna muestra de ilegalidad en la expulsión inmediata de los migrantes interceptados en patera en aguas de las islas. Expulsiones que fueron recurridas por algunos abogados al albergar dudas de legalidad, entre otras cosas, porque no se había confirmado la identidad exacta de estos extranjeros, pero sobre todo porque no se había tramitado un expediente de expulsión. Los jueces han tenido que pronunciarse recientemente sobre dos demandas planteadas por dos migrantes argelinos que fueron interceptados en aguas del archipiélago cuando pretendían llegar a Europa en patera. Aunque ambos argelinos llegaron en fechas distintas y fueron interceptados de forma diferente.