Una ventana en Ibiza al arte contemporáneo africano

Nunca antes se había podido contemplar en un espacio expositivo privado de España una muestra tan diversa de arte moderno y contemporáneo africano como la que ofrece, desde hoy y hasta el 30 de septiembre, la Galería También, en Santa Gertrudis. Así lo confirman sus propietarios, Jorge Fernández y Natalie Rich, que han recurrido a todo un experto en la materia, el curador francés André Magnin, y a la colaboración de la Galerie Magnin-A, de la que es fundador, para montar la exposición ‘África También’, que se inaugura esta tarde entre las 19 y las 22 horas.

Esta galería de Santa Gertrudis, que también funciona como tienda de muebles de diseño, acoge en su espacio obra de diez reconocidos artistas africanos de siete países diferentes cuyas creaciones han sido expuestas en algunos de los museos más prestigiosos del mundo y forman parte de grandes colecciones públicas y privadas.

En ‘África También’ hay cabida para la instalación, la escultura, la pintura, el dibujo y, sobre todo, la fotografía. En el cartel de participantes figuran los nombres de varios artistas que se dedicaron o se dedican a esta disciplina, como Seydou Keïta (1921-2001, Malí-París), que fue fotógrafo oficial del gobierno de Malí; o Malick Sidibé (1935-2016, Malí), que con su cámara captó la efervescencia cultural, social y nocturna de Bamako, capital de Malí, tras la independencia del país. También está presente en la muestra el trabajo de J.D. ‘Okhai Ojeikere (1930-2014, Nigeria), que dedicó 40 años de su vida a fotografiar los peinados de distintas etnias de su país, de los que podemos ver algunos ejemplos en ‘África También’. Hay, además, imágenes de Felipe Branquihno (1977, Mozambique), que, a través de su obra, explora la realidad de su país.

En el campo de la escultura, en esta exposición se puede contemplar el trabajo de Romuald Hazoumé (1962, República de Benin), que ensambla materiales y objetos obsoletos para mostrar su visión de la sociedad, criticar la globalización o cuestionar la migración y sus consecuencias. También es crítica la obra de Gonçalo Mabunda (1975, Mozambique), a la que dota de formas antropomórficas armas recuperadas tras finalizar la guerra civil en su país. En la galería también hay una pequeña selección de las esculturas tradicionales creadas por Efiaimbelo (1925-2006, Madagascar) llamadas ‘Alouals’.

‘África También’ ofrece al espectador la oportunidad de acercarse al universo de artistas tan interesantes como Ataa Oko (1919-2012, Ghana), que durante la mayor parte de su vida se dedicó a fabricar ataúdes figurativos personalizados y que a los 83 años decidió apostar por el dibujo. En la sala, además, hay obras de Marcel Miracle (1957, Madacascar), que se dedica al dibujo y al collage y de Houston Maludi (1978, República Democrática del Congo), centrado especialmente en la pintura.

André Magnin, que se ha desplazado a Ibiza para esta presente en la inauguración, destaca «la libertad creativa total» que se puede apreciar en los trabajos de estos artistas africanos, que al contrario que los europeos no se han visto condicionados por el peso de la Historia del Arte y las exigencias de comisarios, galeristas o clientes. Precisamente esa libertad creativa es uno de los aspectos que a Magnin le sedujo del arte contemporáneo africano y que le llevó a convertirse en una referencia en este terreno. También influyó el hecho de haberse criado durante su infancia en Madagascar y ser en 1986 uno de los comisarios de ‘Magiciens de la Terre’, en el Centre Georges Pompidou. Con motivo de esta exposición, Magnin inició su investigación sobre el arte contemporáneo en las culturas no occidentales y particularmente en todo el África Negra. Se dio cuenta entonces de que en ese continente apenas existían en esa época museos, instituciones o galerías para mostrar la obra de sus artistas y que «no había ningún tipo de mercado, a pesar de existir una producción artística fuerte». «Ese detalle es importante porque lo que motivaba al artista africano a crear era su necesidad creativa y no de vender, puesto que no había mercado», señala.

El curador francés, que lleva 35 años viajando por África en busca de artistas y que ha publicado varios libros sobre arte contemporáneo africano, explica que mantiene un estrecho vínculo con España. Fue en este país donde organizó su primera exposición de arte moderno y contemporáneo africano fuera de África. Fue en el museo de arte moderno de Las Palmas en 1991. La segunda fue en el Museo Guggenheim de Bilbao. La de ‘África También’ es la primera exposición en la que ha tenido la oportunidad de participar en Ibiza y lo ha hecho junto a sus amigos Natalie Rich y Jorge Fernández, que desde enero llevan trabajando en la organización de la muestra, concebida para una isla como Ibiza y para un espacio limitado como el de Galería También.

‘África También’ se puede visitar de martes a sábado de 10.30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.