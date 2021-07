Denuncian la acumulación de caravanas en es Pou des Lleó

Los miembros de la Asociación de Vecinos de es Figueral, en Sant Carles, denuncian el «hacinamiento» de caravanas acampadas en es Pou des Lleó. El colectivo, formado en 2019 con el objetivo de dotar a la zona de es Figueral y alrededores con servicios básicos de saneamiento y para proteger el medio ambiente, critica la inacción del Ayuntamiento, que, tras «numerosas quejas», alega que «no puede hacer nada porque esa zona es competencia de la Dirección General de Costas». «Sin embargo, me he puesto en contacto con Costas y me aseguran que ellos no pueden hacer nada si no están acampadas [las caravanas] en la arena de la playa. Se pasan la pelota y nadie hace nada», lamenta Eric Matalí, el presidente de la asociación.

Los vecinos exigen, a través de un comunicado, la urgente actuación de las autoridades competentes en la zona de sa Punta des Llaüt, adyacente a es Caló Roig, parte del litoral de la Reserva Marina de Tagomago.

En las últimas dos semanas, el flujo de caravanas se habría incrementado «enormemente, ocasionando numerosos problemas», destacan los vecinos en el comunicado. Según explican, diariamente acampan en la zona alrededor de 15 vehículos, aunque no solo para pernoctar. «Hay muchos de ellos que se han establecido en la zona y cuentan con toldos exteriores, mesas, sillas, barcas y perros», explican.

A consecuencia de este camping ilegal, los vecinos denuncian la acumulación de «basura, desechos y heces humanas y de animales», así como «ruidos y música que imposibilitan el descanso».

Según relatan, «el constante tránsito de estas caravanas por los bordes de los acantilados (debido a la ausencia de caminos adecuados para estos vehículos en la zona) está ocasionando pequeños derrumbes y una rápida erosión del litoral».

Además de los problemas citados, los vecinos critican que «la excesiva producción de polvo que provoca el paso de los vehículo afecta a sus cultivos» y los ataques de los perros a los rebaños de cabras y ovejas de la zona, así como «contra los mismos vecinos y bañistas que frecuentan la zona».