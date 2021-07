Taher Jaoui, pintor: «El mundo digital cada vez es más importante en el arte»

Taher Jaoui es un pintor y dibujante tunecino de 42 años afincado en Madrid, casi autodidacta, que tras licenciarse en matemáticas e ingeniería en la Sorbonne en 2007 descubrió su vocación tardía por el arte callejero en las paredes de Berlín, ciudad que adora, para pasarse al collage y posteriormente al lienzo con formulas algebraicas y dibujos en negro. Jahoui comenzó haciendo collages con fotos antiguas hasta evolucionar al expresionismo abstracto de las seis obras que expone en el Destino Pacha Ibiza hasta el próximo 10 de agosto. Sus obras cuelgan ya en importantes galerías europeas.

¿Qué le ha traído a Ibiza?

He venido invitado por Mujda Kuma y Destino Pacha Ibiza Resort para conocer al organizador y exponer mis últimas obras.

¿Conocía la isla?

Sí, he venido en varias ocasiones como turista. Me gusta mucho el lugar y su energía. Me fascina el ambiente en general de la isla.

¿Qué le atrae más?

La mezcla de naturaleza que puedes encontrar aquí, desde calas preciosas, montañas, el sol y el ambiente. Me parece una isla única, por eso es tan famosa a nivel mundial y a la gente le encanta.

Su carrera ha evolucionado como un cohete en los últimos años ¿A qué se debe?

Lo sucedido ha sido una auténtica locura. No pensé que mi carrera iba a cambiar en tan poco tiempo, creo que a la gente le gusta lo que hago. He trabajado intensamente, me comunico mucho con los coleccionistas, la gente que le gusta mi arte y trato de entender por qué lo aprecian. Mi expresión artística es algo entre yo y el observador, la gente lo mira y disfruta ya que mi obra y mi expresión es parte de ellos.

¿Cómo describe su arte, su pintura y la idea que expresa?

Para mí la idea de arte tiene que ver con la energía sobre todo. Tengo que depositar cierta energía para inspirar a la gente cuando lo ve. Es mi filosofía sobre arte, las formas, los colores, la luz, el lienzo, el tamaño… todo es energía. Es el punto principal y también compartir es arte ya que la gente ve parte de mi obra al mismo tiempo.

¿Su obra es muy colorista pero se basa en el negro?

Utilizo el negro para contrastarlo con otra cosa, es una herramienta, sirve del mismo modo para hacer la pieza más impactante y darle más presencia al color.

¿Se identifica con las tendencias actuales u otro tipo de idea?

Me inspira cualquier movimiento artístico presente o pasado, ya sea pop art, nuevo expresionismo, expresionismo alemán, Basquiat, cubismo, arte callejero, puesto que he vivido muchos años en Berlín. Me inspiro en diferentes movimientos para expresar mi arte.

¿No se etiqueta?

Quizás la etiqueta más clara sería el nuevo expresionismo abstracto. Empleando el arte como expresión emocional.

También hay mucho ‘street art’ en sus lienzos.

Por supuesto uso spray en el lienzo. Viene de mi periodo en Berlín, es en honor a la ciudad en la que he vivido bastante tiempo.

¿Y cuál es su relación con las matemáticas?

Por los años de estudio de matemáticas, antes de la ingeniería. Las matemáticas para mí son un tipo de lenguaje. Al pintar sale mucho este lado intrínseco mío y la gente lo entiende y le gusta. Suena raro pero es así, incluso tengo algún lienzo totalmente negro lleno de operaciones matemáticas.

¿Le gustan los grandes formatos, por alguna razón especial?

Es con lo que más disfruto. Tengo más libertad de movimiento y el reto es mayor. La composición puede ser más rica y desafiante.

¿El arte y los artistas han cambiado con la pandemia?

Sí, mucho, hay mucho más digital. Las exposiciones, las galerías, las subastas, los coleccionistas, todos se decanta cada vez más por lo digital. Puedes hacer la inauguración, la muestra de la exposición y on-line, hasta realizar la compra y enviarlo directamente al comprador. Sin conocer ni al artista, ni al galerista ni al cliente. En mi opinión el mundo digital está cobrando cada vez más importancia en el arte.

¿El valor material del arte sigue subiendo o ha bajado?

El arte de cada autor va subiendo a medida que pasa el tiempo, pero es verdad que cada artista tiene su proceso y evolución. Con el paso del tiempo la gente está más interesada en invertir en arte.

¿Tiene nuevos proyectos?

Tengo diferentes muestras en septiembre en una galería cerca de Provenza. Otra exposición en Dubai con otra galería en octubre pero no sé exactamente las fechas porque el covid cambia a menudo. Tengo bastantes exposiciones.

¿Tiene un sueño?

Estar presente en los mejores museos, por ejemplo, en el MOMA, ese es mi gran sueño.

En términos de futuro ¿cómo ve su arte?

Lo veo cada vez más en 3D, en tres dimensiones y en la dimensión digital. Saliendo un poco del lienzo y dedicándome más a la escultura y al arte en versión digital, evolucionando en diferentes direcciones para tener más oportunidades. Hay que salir un poco de las dos dimensiones que proporciona la pintura actual.

¿Piensa dedicarse a la escultura también?

He hecho alguna cosa, pero me gustaría tenerlo más en cuenta.

¿Cuál es su artista favorito?

De las leyendas Picasso. De los vivos me encanta Damien Hirst como pintor y Jeff Koons porque veo a los artistas no solo como pintores sino como emprendedores y ellos lo son, ya que se implican más allá de la persona y su trabajo con un equipo. Me veo en esta dirección en los años venideros.