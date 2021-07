Críticas sindicales a la gerente de Can Misses por el plus covid

En la carta, rubricada por las formaciones sindicales Simebal, Satse, CSIF, CCOO y UGT, se denuncia la «unilateralidad» y la falta de actitud negociadora de la gerencia a la hora de aprobar el plus. Los sindicatos indican que «la decisión la toma la gerencia de forma unilateral, sin buscar ningún tipo de consenso y limitándose a hacer partícipes a los sindicatos de su decisión». Además, valoran que «no existen criterios homogéneos ni de equidad», lo que «ha dado lugar a agravios comparativos, incluso dentro de la misma categoría, mismo tipo de contrato y mismo servicio».

Los sindicatos se refieren al reparto del plus covid como «un gran despropósito», y recuerdan que no firmaron la propuesta económica, germen del texto definitivo, presentada por el Ib-Salut en la mesa sectorial de sanidad, al considerarla «ambigua y poco precisa» como, aseguran, «se ha podido demostrar», y lamentan que, a pesar del rechazo sindical, el organismo decidiera seguir adelante de «manera unilateral y sin llevar a cabo ningún tipo de negociación con la parte social para llegar a un acuerdo».

Las organizaciones firmantes del comunicado hacen extensiva la crítica a la gestión global de la gerencia, y aseguran que «su proceder contribuye al malestar de los trabajadores y a la fuga masiva de profesionales sanitarios que estructuralmente padece el Área de Salud» de las Pitiusas.

Ante las críticas, la gerencia ha negado, en declaraciones a este diario, que el reparto sea arbitrario y explica que para su pago se ha empleado la normativa de productividad variable recogida en la Ley de Presupuestos Generales de Balears de 2020. La gerencia detalla que los incentivos de productividad variable se basan en los niveles de cumplimiento de los contratos de gestión, que, reconoce, son «elevados».

En respuesta a las recriminaciones por no acceder a negociar el plus con los agentes sociales, la gerencia destaca que esta remuneración por los servicios extraordinarios prestados en pandemia se aprobó respetando los procedimientos establecidos. El plus vio la luz en «el acuerdo del Consell de Govern de 21 de junio de 2021 por el que se ratifica el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad de 7 de junio de 2021, que establece criterios de valoración del cumplimiento de los objetivos de los contratos de gestión del Servicio de Salud de las Illes Balears», resume.