El Consell de Ibiza concede y abona el 39,5% de las solicitudes de ayudas sociales por el covid

Finalmente, el Consell ha concedido ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros a un total de 378 personas, lo que suma un total de 474.000 de los 600.000 euros presupuestados inicialmente. La consellera indicó que «este remanente permitirá informar positivamente a alguna petición más», cuando se resuelvan las alegaciones. Había cuatro modalidades distintas (mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad con dificultades de acceso a un trabajo, familias que acogen a menores con medidas de protección y las familias vulnerables), con un total de 1.079 solicitudes, de las cuales se han concedido 427 ayudas (30, 16, tres y 378 en cada modalidad apuntada), lo que supone el 39,5% del total.

La mayoría de las solicitudes se han rechazado porque no cumplían los requisitos económicos o por no responder a los requerimientos de documentación. La consellera puntualizó, además, que la idea no era repartir 600.000 euros entre mucha gente, sino dar prestaciones de entre 1.000 y 1.500 euros a aquellas personas que «les hace falta». «Es distinta una ayuda que ‘va bien’ que aquella que se dirige a la gente que realmente lo necesita», justificó.

En este sentido, Escandell explicó que las condiciones de la convocatoria de este año de las mismas ayudas se tienen que «reconducir» para «ser más ágiles» y también para que «lleguen a personas que realmente lo necesitan». La consellera insistió en que es la primera vez que la institución tramita unas ayudas con tantas solicitudes y que, además, es el único consell de Balears que lo ha hecho.

A través de los ayuntamientos

No descartó la posibilidad de que la próxima convocatoria se tramite a través de los ayuntamientos. «No digo ni sí ni no», respondió a las preguntas de la consellera socialista Silvia Limones, quien mostró «la gran preocupación» de su grupo sobre la gestión de determinados asuntos de Bienestar Social, como estas ayudas sociales y la falta de personal del hospital residencia de Cas Serres. «Ustedes están en la zona de confort y en el victimismo, con el argumento de que todos los demás son malos, para tapar su gestión», destacó la consellera socialista.

La consellera Escandell dice que «el foco del problema» de la falta de personal en Cas Serres se halla en Enfermería

Escandell explicó que «el foco del problema» de la falta de personal en Cas Serres se halla en Enfermería y destacó que no es por falta de voluntad sino que «no hay» profesionales, circunstancia, recordó, que afecta también al Hospital Can Misses. Por ello, se prorrogarán algunos contratos por obras y servicios. En este sentido, la consellera recordó que se hicieron 31 contrataciones extraordinarias de refuerzo por el covid. Además, «en breve» se incorporarán tres nuevas enfermeras «y hay otra prevista», y recientemente se ha contratado a un médico. También se prevé incorporar a auxiliares y celadores, según la información que facilitó Escandell en el pleno.

Por otra parte, el nuevo conseller de Unidas Podemos, David Álvarez, que ayer prometió el cargo y sustituye a Viviana de Sans, también preguntó por el retraso en las obras del centro provisional de baja exigencia provisional que se construye junto al Recinto Ferial.

El centro de baja exigencia

El conseller de Presidencia y Gestión Ambiental, Vicent Roig, explicó que el plazo expiraba el jueves, pero se ha ampliado tres semanas más porque en el estudio geológico previo no se detectó una capa de roca que ha dificultado los trabajos para poner los cimientos. Inicialmente, esta obra debía estar lista en marzo, pero la empresa contratada incumplió los plazos, lo que provocó una sanción del Consell. Roig confía en que a finales de julio ya esté acabado.

Por otro lado, el equipo de gobierno rechazó una propuesta de Unidas Podemos para destinar 2,5 millones de euros a bonos de descuentos para los residentes en estancias hoteleras y oferta de ocio vinculada al sector. Sí aceptó una propuesta de Unidas Podemos para reclamar que no se recorten los servicios de Correos y otra del PSOE para que se mejoren los accesos al paso subterráneo que une Jesús con Puig d’en Valls.