Casi un millar de personas vulnerables aún no han cobrado las ayudas covid del Consell

Del mismo modo, el portavoz del PSOE, Vicent Torres, que tachó de «muy alarmante» el retraso en la tramitación y concesión de las ayudas, destacó que la ley de subvenciones marca un periodo de seis meses, desde la fecha de la convocatoria, para resolverlas. Este límite se cumple hoy. «Ni tres ni seis meses. Ha pasado medio año y casi un millar de personas continúan sin noticias de este Consell, que está fuera de plazo».

Torres recordó que su grupo ha advertido «en reiteradas ocasiones» al equipo de gobierno del retraso que acumula la concesión de esta ayuda «tan necesaria» para las familias que la han solicitado. «Ahora mismo la situación es insostenible. El Consell no da respuesta a las necesidades sociales de la pandemia. Pide más ayudas a otras administraciones, pero son incapaces de dar las propias», indicó el portavoz del PSOE.

En total, se presentaron 1.073 solicitudes, 967 de la línea D dirigida a familias vulnerables, 63 para mujeres víctimas de violencia de género (la línea A), 38 para personas con discapacidad con dificultades para acceder a un empleo (B) y cinco para familias que acogen a menores con medidas de protección (C). Las líneas A, B y C ya están resueltas. De la partida de 125.000 euros de la línea B, sólo se han concedido 20.000 euros y de la C, 3.500 de un total de 50.000.

La línea D, la del casi millar de familias vulnerables, se encuentra aún en fase de «valoración», según explicó ayer la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell. Ya se ha evaluado entre el 75% y el 80% de las solicitudes, dijo Escandell, que atribuyó el problema en la tramitación de esta línea a «la avalancha» de peticiones que se produjo y a los «requerimientos» de documentación que se han tenido que hacer para «no dejar a nadie fuera». «Se ha llamado a solicitantes hasta tres veces o se les ha requerido por escrito porque faltaba algún documento», dijo.

Autocrítica de la consellera

También destacó Escandell que la concesión de estas prestaciones «no es competencia del Consell» y que el de Ibiza es el único que lo ha hecho «gracias a un decreto que aprobó el Govern». Dijo que se hizo porque «otras ayudas más estructurales no funcionan como toca». «No tardaremos mucho en acabar las valoraciones y luego se procederá a pagar todas las que cumplan los requisitos», recalcó.

La consellera reconoció que le hubiera gustado «ir más rápido» en la tramitación de estas ayudas, que se volverán a convocar este año con «una partida muy importante del remanente». «No tenemos problema alguno en hacer autocrítica. De esto se aprende», subrayó la consellera.

Por su parte, el grupo del PP lamentó a través de una nota «el cinismo del PSOE» y destacó que se trata de la prestación que más solicitudes ha recibido el Consell en su historia. «Lo fácil y rápido hubiese sido desestimar todas las solicitudes de ayuda que incumplían las bases, pero el equipo de gobierno decidió llegar al máximo de personas posible dando la oportunidad a los solicitantes a enmendar sus peticiones», justifica, al tiempo que recuerda que, en el pasado mandato, «el PSOE y Podemos tenían atascadas ayudas ordinarias mas de dos años».