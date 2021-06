Ibiza y Formentera no han registrado ningún nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas, en una jornada en la que bajan los casos activos hasta 138, después de que los médicos hayan dado nueve altas. Es el primer día desde el jueves en el que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no ha detectado positivos, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En la última jornada no ha habido cambios ni en el número ni en la distribución de los pacientes que necesitan atención hospitalaria. Todos ellos se encuentran en el Hospital Can Misses, donde reciben tratamiento diez pacientes, uno de ellos en la UCI.

Son los pacientes que se recuperan en sus casas los que bajan, que pasan de 137 a 128: 123 en Ibiza y 5 en Formentera.

En estos momentos, solo queda ya un sanitario contagiado, uno menos que ayer, mientras que el número de trabajadores en vigilancia se reduce de seis a dos.