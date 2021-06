Las navieras ven inviable operar en Sant Antoni con barcos de 65 metros

La moratoria de dos años que puso el Govern balear en este puerto y que impidió las operaciones comerciales concluyó ayer por lo que el tráfico para los ferris se ha vuelto a abrir. Las condiciones aprobadas por el consejo de administración de Ports de Balears, el pasado 28 de mayo, obligan a que los buques que operen en ese puerto no puedan superar los 65 metros de eslora y se deben limitar al transporte de pasajeros y sus vehículos, quedando excluida la actividad de transporte de mercancías.

Incluso se precisa expresamente la tipología de los vehículos que pueden embarcar o desembarcar: «únicamente turismos particulares o motocicletas, se excluye camiones, furgonetas o similares, para minimizar el efecto en el tráfico en el municipio». Se prevé una excepción por motivos de seguridad, emergencia o fuerza mayor que «daría cabida también a barcos de otras dimensiones».

Los barcos que operaban en Sant Antoni tenían una media de 90 metros de eslora

Rafael Cardona, de Apeam, manifestó: «Desde Apeam no tenemos constancia que ninguna naviera vaya a operar este año en Sant Antoni». El motivo tiene que ver con que la mayoría de los buques de pasaje y vehículos que operan actualmente en las Pitiusas no reúnen las condiciones de eslora, 65 metros, para poder operar. Únicamente el ‘Nixe’, de Baleària, podría hacerlo. Cardona señaló que a estas alturas del año las compañías navieras ya tienen la programación realizada «y no creo que vayan a cambiar, en 2022 ya veremos», indicó.

Insistió en que los barcos que pueden cubrir el trayecto desde Sant Antoni a la Península son de mayor eslora, «cómo mínimo tendrían que entrar esloras de más de 70 metros», subrayó.

Por su parte, el departamento de comunicación de la naviera Baleària, que operaba habitualmente hace dos años desde este puerto con Dénia, manifestó: «La limitación de eslora impuesta obliga a navegar con buques de menores dimensiones, que no garantizan de forma regular una travesía confortable y adecuada a los estándares de calidad que hoy exigen los clientes». Una respuesta que coincide con lo expresado desde la patronal Apeam.

Alegan que actualmente los barcos de 65 metros no reúnen los estándares de confort y calidad que piden los clientes

El acuerdo del consejo de administración de Ports de Balears también incluye otras limitaciones y obliga a los ferris a reducir su velocidad en la entrada del puerto: hasta 12 nudos a tres millas de la bocana, siete nudos a una milla y un máximo de cinco nudos en la zona portuaria.

Además, se limitarán las emisiones sonoras de los barcos de transporte regular de pasajeros. Port de Balears también aprobó una inversión de poco más de tres millones de euros para mejorar y controlar las condiciones ambientales de la bahía y para la mejora del paseo marítimo y del tráfico de vehículos.