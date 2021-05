PxE vota en contra de la reorganización de Urbanismo y rompe la unidad del tripartito de Sant Antoni

Proposta per Eivissa, ha roto la unidad del tripartito de centro derecha de Sant Antoni tras votar en contra de la reestructuración del departamento de urbanismo, con la supresión de la plaza que ocupa la jefa del servicio. La propuesta del alcalde, Marcos Serra, no ha salido adelante por el voto en contra, no sólo de Joan Torres, que forma parte del equipo de gobierno, sino también de la oposición de PSOE-Reinicia, en el pleno celebrado esta mañana.

Relacionadas PxE se desmarca del gobierno de Sant Antoni sobre la nueva organización de Urbanismo

El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PXE, ha pedido que este asunto se dejase sobre la mesa, pero ante la negativa del alcalde ha decidido votar en contra y romper por primera vez la unidad del equipo de gobierno. El alcalde ha asegurado sentirse "defraudado" sin mentar a su socio de gobierno y ha advertido a todos los grupos que a partir de ahora se abstengan de criticar el funcionamiento del departamento de urbanismo.