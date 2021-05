El Consell Insular d’Eivissa s’estrena a Telegram, l'aplicació de missatgeria instantània, amb un canal oficial d’informació a la ciutadania. L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada pel Departament d’Innovació, és apropar l’administració a la societat, millorar la comunicació directa i oferir-li una altra via de contacte amb la institució insular.

Telegram, una aplicació de missatgeria gratuïta

L’aplicació de missatgeria instantània és gratuïta i permet enviar i rebre missatges en els seus dispositius mòbils (també es pot utilitzar des de l'ordinador). Les persones interessades a rebre al seu telèfon mòbil les notificacions del Consell Insular d’Eivissa han de descarregar l'aplicació Telegram i clicar a l’enllaç https://t.me/conselldeivissa. També poden unir-s'hi buscant el canal Consell d’Eivissa en la mateixa aplicació.

Tota l'actualitat del Consell d'Eivissa

Les persones usuàries que s’inscriguin al canal rebran d’una forma senzilla i immediata tota l’actualitat de la institució insular, ofertes de feina del Consell, publicacions d’ajudes i notícies d’àmbit cultural, esportiu i d'oci.

“Els perfils del Consell Insular d’Eivissa a les diferents xarxes socials s'han convertit en vies molt utilitzades per la ciutadania, tant per rebre informació com per traslladar peticions, queixes o suggeriments. Aquest èxit ens ha animat a oferir una opció més de contacte i continuarem millorant la nostra atenció a la població", ha conclòs el conseller insular d’Innovació, Javier Torres.

Consell d'Eivissa

Telèfon: 971 19 59 00