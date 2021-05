¿Qué tengo que hacer para inscribir a mi hijo en un colegio de Ibiza y Formentera el próximo curso?

La conselleria de Educación y Formación Profesional inicia hoy el proceso de admisión para el curso 2021-2022 para los niños que cumplen tres años en 2021 y para Primaria, ESO y Educación Especial. Un proceso abierto a todos los alumnos que desean un cambio de centro o la incorporación al sistema educativo (4.º de Educación Infantil, niños nacidos en 2018) o en la red de centros sostenidos con fondos públicos (alumnos procedentes de centros privados o extranjeros, además de recién llegados).

Las previsiones apuntan a que alrededor de 9.000 niños de 3 años de las Illes Balears, participarán de este proceso.

Se mantiene, de manera preferente, el procedimiento telemático para la tramitación de las solicitudes, atendiendo a la situación epidemiológica. Solo en casos excepcionales se podrán tramitar de manera presencial.

Novedades en el baremo

El proceso de escolarización del curso 2021-2022 prevé tres nuevos criterios prioritarios para adaptarse a los de admisión redactados en la ley estatal Lomloe, que son: alumnado nacido de parto múltiple, familia monoparental y condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. Los dos primeros eran complementarios en la normativa autonómica y ahora pasan a ser prioritarios y se añade la condición de víctima de terrorismo como criterio prioritario. Esto supone cambios en la orden de desempate, por lo cual han avanzado en otros criterios que anteriormente los precedían. Concretamente, estos criterios pasan a tener la siguiente puntuación:



Alumnado nacido de parto múltiple: 1 punto. Familia monoparental: 1 punto. Condición de víctima de violencia machista o de terrorismo: 3 puntos.

Por otro lado, dentro de los criterios complementarios, y a consecuencia de la aprobación de la Lomloe, los puntos por centro han quedado reducidos a dos. No se puede otorgar más de 0,5 puntos a una sola circunstancia, a pesar de que se puede elegir entre ninguno, uno o dos criterios:

-Alumnos con necesidades educativas especiales de tipo motriz, sensorial y auditiva que opten a ocupar una plaza en alguno de los centros especialmente dotados y adaptados para atender las necesidades educativas especiales asociadas a estas tipologías. -Alumnos escolarizados en escoletas de la conselleria de Educación y Formación Profesional o en una escoleta de primer ciclo de educación infantil autorizada (EI, CEI) (solo para 4.º de educación infantil).

La renta per cápita de la unidad familiar se valorará de forma telemática y la Agencia Tributaria Estatal suministrará directamente los datos a la Administración educativa, por lo cual no se tiene que presentar ningún certificado. Esto continúa igual que el año pasado, la novedad es que en caso de que el interesado no tenga DNI se tiene que presentar en papel la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta.

Para la acreditación del domicilio laboral de alguno de los progenitores, en caso de que se opte a puntuación para este apartado, se tendrá que presentar, además del certificado de la empresa, un informe de vida laboral.

La Administración educativa hará un seguimiento de la validez del contenido de los certificados médicos que se presenten para alegar alguna enfermedad crónica del alumno, de entre las contempladas en el anexo 5 de la resolución, mediante una comisión técnica de valoración (Salud-Educación).

Dentro del apartado de baremo de puntuación para la admisión en los centros de educación especial (CEE) para las etapas de EEI y de EEB, se ha eliminado el criterio de perfil de centro específico, y el cuadro de puntuación queda como se detalla a continuación:

— Discapacidad intelectual grave: 5.

— Discapacidad intelectual moderada: 3.

— Discapacidad intelectual leve: 2.

— Escolarización completa: 4.

— Escolarización combinada: 2.

— Repetición en etapas anteriores: 1.

Cambio de sistema en cuanto al último criterio de desempate

El sistema de letra de desempate se sustituye por un sorteo público, en el cual mediante un programa informático se determinará un número de la lista de los solicitantes ordenados alfabéticamente. El desempate se hará teniendo en cuenta que la prioridad viene marcada por orden alfabético desde el apellido seleccionado.

El proceso de admisión a bachillerato se abrirá el próximo 14 de junio y que el de admisión al 1.º ciclo de educación infantil a centros públicos y de la red complementaria (0-3), ya está en marcha.

El calendario es el siguiente:

Presentación de solicitudes: del 15 de marzo al 31 de marzo. Publicación de las listas provisionales: 14 de mayo. Reclamaciones: del 17 al 19 de mayo. Listas definitivas: 31 de mayo. Matriculación al 1.º ciclo de EI: del 1 al 16 de junio.