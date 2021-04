El joven ibicenco Rares Popa rompe barreras mentales desde su silla de ruedas

El IES Algarb de Sant Jordi organizó ayer una charla muy especial para los alumnos de formación profesional del ciclo medio de técnico en atención a personas en situación de dependencia y del grado superior de Integración Social. Lo que hizo diferente esta sesión, celebrada en la biblioteca del instituto ante 30 alumnos (manteniendo las distancias) fue el invitado. Rares Popa es un joven de 27 años que sufrió un accidente que le obliga a ir en una silla de ruedas. Rares contestó a todo tipo de preguntas sobre su vida.

Rares Popa es un joven de 27 años parapléjico desde hace 12 tras sufrir un accidente de bicicleta que le produjo una lesión medular irreversible. Ahora ha decidido hacer visible su situación ante la sociedad para animar al resto de personas que pasan por procesos similares y concienciar sobre las dificultades que deben superar para tener una vida lo más autónoma, independiente y digna posible desde su silla de ruedas.

A través de un amigo suyo, alumno del IES Algarb (Sant Jordi), el profesor tutor del ciclo formativo de grado medio de técnico en personas en situación de dependencia, Antonio Martín, organizó la charla de ayer, a la que se sumaron los estudiantes del ciclo superior de Integración Social y que se celebró en la biblioteca del centro educativo.

Ante esa audiencia, Rares se sintió al principio algo nervioso: «Nunca he hablado en público y menos ante tanta gente, al principio me ha costado y me quedé en blanco». Pero después se soltó, a medida que los alumnos iban haciendo preguntas: «Se han interesado por el tema de los pisos supervisados que estamos pidiendo». Pero quizá lo que más le sorprendió fue, relata, «cuando me preguntaron sobre un tema tabú, que es el sexual. Entonces les expliqué que mis relaciones no son tabú y que existen pero son diferentes».

Formación

Al margen de este detalle, más personal, pero que inevitablemente salió a colación durante esa productiva charla, el profesor Antonio Martín tenía muy claro el objetivo de esta sesión pedagógica: «Ha sido muy interesante, hemos estado 30 estudiantes y dos profesores y Rares ha contado su caso. A partir de allí los estudiantes han ido preguntando dudas».

El profesor explicó que los alumnos han sacado temas de su interés: «En origen la idea era hablar del proyecto de Rares de pisos supervisados, pero luego han salido toda una serie de temas sobre cómo es su vida, sus necesidades y cómo ve lo que le rodea».

Antonio Martín destacó el punto de vista optimista de Rares, «que ayuda mucho, es muy abierto. Rares deja claro que habla por él y se representa a sí mismo, huye del foco».

Para este profesor, los alumnos han tenido la oportunidad de preguntar todo tipo de detalles y circunstancias: «Como qué aficiones tenía, qué barreras se encuentra para hacer cosas que querría hacer o si hubiera cambiado algo de su vida; hasta cómo percibe la relación con los demás».

Entre la batería de preguntas los alumnos también se han interesado sobre la asistencia social que recibe, «y esto ha sido muy importante porque nos ha explicado que necesita ayuda, pero de una determinada manera y no todas las horas del día, sólo a ratos».

Martín destacó la importancia para sus alumnos de tener un testimonio directo: « Todo esto te lo dice una persona que mentalmente es independiente pero que físicamente, en ciertas áreas de su vida, necesita ayuda». También señaló las preguntas referidas a la vida sentimental: «Sí, han hecho preguntas, pero a mí me molesta especialmente cuando ese convierte en el foco, no tanto que se haga público, sino que todo lo demás, que es lo que importa, se quede en un segundo plano».