El Ayuntamiento de Santa Eulària ha superado las 19.000 incidencias recibidas mediante el servicio Línea Verde desde su puesta en marcha en abril de 2014. La participación ciudadana ha tenido un crecimiento exponencial desde el lanzamiento del servicio, que está siendo especialmente importante desde la llegada de la pandemia de covid, ya que la aplicación permite al ciudadano hacer sus aportaciones de manera telemática y recibir alertas importantes sobre el municipio, como las principales incidencias del tráfico.

Los técnicos municipales han dado respuesta al 91% de las incidencias recibidas, siendo la más frecuente la de ‘Retirada de vehículos abandonados’, seguida de ‘Aceras y calzadas’, ‘Señales verticales y horizontales’, ‘Alumbrado’ y ‘Averías de agua’. El 9% restante son propuestas que se están tramitando, que no corresponden al Consistorio o peticiones que deben ser rechazadas por carecer de justificación o ser actuaciones del ámbito privado. Igualmente, no usar el gps del móvil para geolocalizar el lugar de la incidencia también provoca que algunos avisos no puedan ser resueltos.

Para utilizar el servicio es necesario descargar la aplicación gratuita para móviles Línea verde, disponible para sistemas Android e iOS. Al servicio se puede acceder también mediante la página web www.lineaverdesantaeulariadesriu.com y llamando al teléfono 902 193 768 (de 8 a 17 horas).