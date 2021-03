Elena Llorente ya tiene lista la segunda parte de ‘Soltera y satisfecha’ (Colección Mil Amores) y aunque, de momento, prefiere no desvelar el título sí que ha mostrado ya cómo será su portada, obra de Verónica Sobrinho, estudiante de la Escola d’Art d’Ibiza. La escritora ibicenca, profesora de Lengua y Literatura, propuso a este centro, en el que impartió clases el curso pasado, la idea de convocar un concurso para diseñar la portada de su nueva novela. En el certamen participaron estudiantes de segundo de Bachillerato y de segundo del ciclo formativo de Asistencia al Producto Gráfico Impreso (APGI). El pasado lunes, día 29, se llevó a cabo la exposición de los trabajos presentados y ayer un jurado compuesto por tres profesores y la propia autora decidieron cuál sería la portada ganadora. La ilustración es obra de Sobrinho, una joven de 18 años residente en Formentera, que ayer no pudo estar en el evento. Llorente, muy orgullosa del talento de la que fuera su alumna, resaltó «la frescura y el buen trazo» de la ilustración de Sobrinho, que «plasma muy bien la montaña rusa de emociones que vive la protagonista, Sonia, un personaje con muchos altibajos, que vive intensamente y que no tiene suerte en el amor». Aunque no hay premio en metálico, la escritora ibicenca destacó la visibilidad que dará a la joven artista el hecho de que su ilustración sea la portada de su segunda novela, ya que su editorial, Colección Mil Amores, trabaja con Mediaset.

Llorente explicó que la segunda parte de ‘Soltera y satisfecha’ saldrá a la calle en «mayo o en junio». Los celos y la envidia serán esta vez los ingredientes fundamentales de la trama de esta comedia de enredos que Llorente quiere convertir en saga.