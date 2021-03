El alcalde de Sant Antoni no acepta la dimisión de Cardona pese a admitir que siendo edil hizo una piscina ilegal

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, del PP, no ha aceptado por ahora la dimisión del concejal de Hacienda, Xico Cardona, a pesar de admitir que éste construyó una piscina sin autorización mientras tramitaba la legalización de su vivienda, que edificó sin licencia a partir de un almacén agrícola. Serra admite que Cardona ha puesto su cargo a su disposición, pero «no se plantea esta opción».

«Estoy muy contento con su trabajo y es, como el resto de los concejales, una persona fiel. Me ha dicho que hará lo que yo considere necesario. No tiene ningún afán de aferrarse a ninguna silla, ni mucho menos. Me sabría mal que por una infracción urbanística de una piscina que cometió antes de gobernar tuviera que prescindir de él, pero ahora no lo contemplo», reitera el alcalde que, precisamente, justifica la continuidad por ahora de Cardona en el hecho de que la infracción se cometió antes de que formara parte del gobierno que él dirige: «No aceptaría nunca una infracción estando gobernando».

Serra explica que se hará una inspección y «si se detecta algún incumplimiento, se abrirá un expediente de infracción urbanística siguiendo el procedimiento habitual como con cualquier otro vecino de Sant Antoni». «Supongo que se abrirá, pero no me puedo adelantar. Somos impolutos y transparentes, al igual que lo fue él [Cardona] cuando presentó la solicitud de legalización de su vivienda cuando sabíamos que no íbamos a gobernar. Nunca ha escondido nada», indica el alcalde, que en este caso obvia que, supuestamente, sí ocultó la piscina que construyó mientras tramitaba la legalización de la vivienda.

Cardona defiende que amplió y reconvirtió el almacén agrícola en su vivienda antes de finales de marzo de 2006. Entró en el Ayuntamiento de Sant Antoni como concejal en el equipo de gobierno en junio de 2011. El 5 de junio de 2015, cuando el PP estaba en funciones y, según apunta Marcos Serra, «ya se sabía que iba a gobernar el pacto tripartito del PSOE con Reinicia y el PI», Cardona presentó la solicitud de legalización de su vivienda al amparo de la Ley de Ordenación de Usos del Suelo aprobada por el Govern del PP en 2014.

«Exceso de confianza»

El Consistorio denegó su petición en marzo de 2016, el concejal recurrió y, en marzo de 2019, sus alegaciones fueron desestimadas. Mientras tanto, entre 2015 y 2018, cuando era concejal en el grupo de la oposición, Cardona construyó su piscina sin autorización. Las obras ilegales de la vivienda ya han prescrito y ésta se encuentra fuera de ordenación. Pero no es el caso de la piscina, motivo por el cual se hará la inspección y, según Serra, seguramente se iniciará un expediente por la supuesta comisión de una infracción urbanística.

Sobre la piscina, el alcalde asegura que Cardona le ha reconocido que pecó de «un exceso de confianza pensando que la casa era completamente legalizable y que la iban a legalizar». Pero construyó la piscina sin licencia sin esperar a que se legalizara la vivienda y, con ello, pudiera tramitar la licencia. «En ese momento tenía la confianza de que cumplía todos los requisitos y por un tecnicismo [no probó «manifiestamente» la prescripción de las obras] no se aprobó la legalización. Se llevó una sorpresa porque había otros casos similares que salían adelante», reitera. Cardona no respondió ayer a las llamadas de este diario.

La posición de los socios

El alcalde reconoce que no sabía lo de la piscina. «Ya sé que a los cargos públicos se nos exige ser impolutos, perfectos, tener estudios y no haber cometido ni faltas de tráfico, pero no puedo pedir a cada uno de los concejales el expediente de su vida por cualquier tema», indica Serra, que confía en que «no habrá problema» con sus socios de gobierno, PxE y Cs. «Hablaremos y nos entenderemos como hasta ahora y estoy seguro de que seguirá siendo así», resalta.

Precisamente, tanto el concejal de PxE (Joan Torres) como el de Cs (José Ramón Martín) optaron ayer por la prudencia y aseguraron que primero deben recabar la información sobre el caso. Martín dijo que este asunto se tiene que «masticar un poco» y que «en caliente no se han de tomar decisiones», como la de la posible dimisión de Cardona. Torres asegura que convocará una reunión de su partido para «tomar una decisión».

El grupo PSOE-Reinicia considera de «máxima gravedad» que un concejal del equipo de gobierno «protagonice el último caso de una larga lista de irregularidades», por lo que ha solicitado un pleno extraordinario para que se den explicaciones. «Sant Antoni no merece unos gobernantes que no sólo son incapaces de hacer cumplir las leyes, sino que son los primeros que se las saltan a la torera», subraya. Unidas Podemos califica de «falta de respeto a la ciudadanía» la información revelada por este diario, por lo que pide «explicaciones inmediatas».

El PP responde que es «falso e injusto» que le acusen de haber cometido «una larga lista de irregularidades». Agrega que en el caso de la piscina de Xico Cardona se abrirá un expediente disciplinario «en caso de detectar algún incumplimiento» y recuerda que la legalización de la vivienda la denegó el anterior gobierno socialista y que este no abrió ningún expediente disciplinario.