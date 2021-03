El concejal de Hacienda de Sant Antoni añadió una piscina a su casa sin legalizar

Cardona entró en el Ayuntamiento en el gobierno de Pepita Gutiérrez en 2011 y durante ese mandato ejerció de concejal de Gobernación. En el siguiente (2015-19) estuvo en la oposición y desde 2019 ejerce de edil de Hacienda, Agricultura y Pesca.

La finca calificada como suelo rústico en la que se construyó su casa se segregó en el año 2000 (el informe de la arquitecta indica que no consta en el Consistorio licencia de segregación). En esta finca existía una casa construida antes de 1956 (reformada en 2010) y un almacén agrícola, que es el que Cardona amplió y convirtió en una vivienda. Primero, en 2002 pidió una licencia para la reforma y consolidación del almacén, cuyo final de obra obtuvo en octubre de 2005.

En junio de 2015, Cardona presentó en el Ayuntamiento una solicitud para legalizar el cambio de uso de almacén agrícola a vivienda y ampliación de la construcción al amparo de la disposición transitoria 10 de la ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS) aprobada en 2014 por el Govern del PP. Esta norma permitía, en un plazo de tres años, la legalización de edificaciones en suelo rústico cuya infracción hubiera prescrito (ocho años desde la comisión de la ilegalidad) en el momento que entró en vigor la ley (mayo de 2014).

En concreto, Xico Cardona solicitó la legalización del cambio de uso a vivienda y una ampliación de la misma (168 metros cuadrados en total). Casi dos meses después, a finales de julio de 2015, pidió la legalización de un garaje, vestíbulo y baño anexo a la casa de 70,68 metros cuadrados.

Las técnicas municipales rechazaron la legalización solicitada porque la ley indica que la prescripción debía ser «manifiesta»; es decir, que no hubiera lugar a dudas sobre el intervalo temporal de ocho años, y en este caso, según su criterio, no se cumplía esta condición. Es más, el informe de la arquitecta municipal apuntaba que se debía abrir un expedienre de disciplina urbanística por las obras del garaje porque «no habían prescrito».

El concejal de Hacienda presentó un recurso de reposición en mayo de 2016 y el Consistorio, casi tres años después, en marzo de 2019, lo rechazó al entender que las pruebas aportadas por el afectado no eran suficientes para que no hubiera ningún margen de duda sobre que las obras ejecutadas sin licencia habían prescrito cuando entró en vigor la LOUS.

En este expediente de legalización no se menciona ninguna piscina. Sin embargo, en la fotografía aérea de 2018 (la anterior es de 2015) aparece una piscina. Es decir, se construyó entre 2015 y 2018. Hay que tener en cuenta que en marzo de 2016 la junta de gobierno denegó la legalización de la casa y tres años después, en marzo de 2019, tumbó el recurso de reposición del concejal.

Cardona no respondió ayer a las llamadas de este diario. La responsable de comunicación del Ayuntamiento aseguró que no podía localizarle porque se encuentra de vacaciones y tampoco dio ninguna aclaración porque, según dijo, Urbanismo aún no le había podido facilitar ninguna información. El alcalde, Marcos Serra, tampoco respondió a la solicitud de este diario para que explicara la situación urbanística de la piscina.