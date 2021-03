Rafa Ruiz defiende que la comida con Armengol en el Ayuntamiento de Ibiza cumplió la normativa

Aunque el primer edil de Vila reconoció que «se pueden hacer todas las interpretaciones y dar todas las opiniones sobre si fue adecuado o no», en relación al alud de críticas recibidas por la comida en un espacio cerrado con nueve personas, argumentó que los asistentes a la reunión guardaron las distancias de seguridad y que, quienes como él quisieron comer, se colocaron inmediatamente después la mascarilla para continuar dialogando. «Se comió mientras se hablaba, algunos nos quitamos la mascarilla para comer algo y me la puse después y otros que no comieron no se la quitaron», justificó.

La comida organizada por el Ayuntamiento no figuraba en las agendas ni del Consistorio ni de la presidenta y ha sido objeto de duras críticas por parte de rivales políticos y de los sectores empresariales que más restricciones han padecido durante la pandemia. «No puedes saltarte las restricciones que exiges a los ciudadanos», ha sido una de las quejas más repetidas desde que se hiciera público el ágape.

Ruiz manifestó que el encuentro organizado en Can Botino fue una reunión «privada, sin focos ni atención», con representantes de diferentes sectores empresariales elegidos por el Govern para conocer su valoración sobre cómo gestionar con agilidad las ayudas directas del Estado.

«No sé quién pagará el pequeño tentempié, si nosotros o el Govern, pero no tenemos nada que esconder; se hace en muchos centros de trabajo» Rafa Ruiz - Alcalde de Ibiza

«No sé quién pagará el pequeño tentempié, si nosotros o el Govern, pero no tenemos nada que esconder; se hace en muchos centros de trabajo», indicó el alcalde, que puso como ejemplo su última visita a Cáceres para la reunión del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde «se ofrecieron unas pastas y un café». «No deja de ser una reunión de trabajo que refleja la normativa», puntualizó el Ruiz. En la comida del lunes, según Periódico de Ibiza, se sirvió ensalada, croquetas, pimientos del piquillo, pollo, arroz y postre.

Por su parte, la consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, confirmó a preguntas de Diario de Ibiza que el encuentro «no es sancionable» porque «no se incumplieron las normas» y, a su juicio, no se puede «comparar con una reunión social o familiar en una vivienda privada» porque son «dos situaciones totalmente desiguales».

Garrido remarcó que este tipo de reuniones de trabajo o institucionales «son excepciones puestas a la norma desde el primer día», como también lo es el transporte público y los centros docentes, añadió, y que aparecen «en todos los decretos desde el segundo estado de alarma», el más reciente el del pasado 12 de marzo. «Necesitamos siempre cumplir las indicaciones que nos hace Salud», reiteró Garrido, explicando que en la comida sólo los asistentes se quitaron las mascarillas en el momento de comer o beber y que la sala estuvo ventilada.