La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha pronunciado este jueves sobre la polémica surgida a raíz de su asistencia a un almuerzo celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Ibiza asegurando que su "obligación" es "asistir a reuniones de trabajo" y ha añadido que lo seguirá haciendo.

"Como he hecho aquí hoy, he tenido reuniones y seguiré asistiendo a reuniones de trabajo en todas las islas", ha comentado Armengol, quien no ha hecho más declaraciones al respecto.