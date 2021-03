El Consell Executiu ha aprovat la convocatòria de dos línies d’ajudes específiques del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí del Consell Insular d'Eivissa per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa per a l’any 2021, amb l’objecte de garantir la pervivència del teixit social, agrari i ramader de l’illa. La primera línia, amb un import total d’1.010.765,00 es distribueix en ajudes a l'agricultura ecològica (24.000,00 ); per a les cooperatives agràries (250.000,00); ajudes per a les entitats agràries amb programes fitosanitaris (100.000,00); ajudes a les cooperatives agrícoles per a la sembra d’espècies farratgeres i llavor certificada de cereal (40.000,00 €); ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola (12.000,00); ajudes per a la pèrdua d'animals reproductors de les espècies ovina i/o cabrum com a conseqüència d'atacs de cans (2.000,00); ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals (30.000,00); ajudes per a les entitats associatives agràries (121.765,00); ajudes per a finques col·laboradores (6.000,00); ajudes a les noves incorporacions a les cooperatives agràries (25.000,00) i ajudes als ajuntaments per actuacions de manteniment i millora en els camins rurals (400.000,00). Els interessats poden presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica: seu.conselldeivissa.es.

La segona convocatòria de ajudes són les específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa, per a l'any 2020-2021, emmarcada dins del Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat, aprovat en data 20 d'octubre de 2017 pel Consell de Govern de la CAIB, i als efectes de seguir donant impuls al sector agrari a l'illa d'Eivissa, convocatòria amb un import total de 517.845.

Poden optar a l'ajuda els/les agricultors/es inscrits/es en el Registre Insular d'Explotacions Agràries (RIA), com a titulars d'Explotacions Agràries (activitat agrària amb finalitat de mercat).

Per a més informació i tramitació de sol.licituds, l'agricultor/a pot contactar amb la secció d'Agricultura del Consell Insular d'Eivissa, demanant una cita prèvia al telèfon 971.19.59.05 o via mail a:

joan.mari@conselldeivissa.es

yhorrach@conselldeivissa.es