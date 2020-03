Literatura, pintura y cine reivindican el papel de la mujer

Una firma de libros, una exposición de pintura, cine, coloquios y la entrega del Premio 8 de Marzo de la Associació de Dones Progressistes d'Eivissa y Formentera son los principales actos de la IV Semana Cultural de la Mujer que organiza el Club Diario de Ibiza en colaboración con la Associació Es Molí d'Eivissa e Ibicine, Festival de Cine en Ibiza, y el patrocinio del Consell de Eivissa y el Consell de Formentera.



, fue la encargada de abrir la semana, que estaba previsto que inaugurase, pero que finalmente no pudo asistir porque estaba cerrado el puerto de la Savina por el fuerte oleaje. Feminista Ilustrada, ante un público mayoritariamente femenino, presentó su última publicación, 'Manual para incendiar el paraíso'.

La exposición 'Sinofris', de Patricia Boned, formada por obras que representan a mujeres, algunas de ellas con alas, que para esta pintora «suponen la libertad de poder volar en cualquier momento», fue otro de los actos de la semana dedicada a la mujer. La exposición estará abierta hasta el 20 de marzo de lunes a viernes de 18 a 20 horas.



Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell de Ibiza, fue la encargada de abrir la proyección de la película 'Llueven vacas' con unas palabras en las que alertó de los comportamientos machistas (en la siguiente página se puede leer un extracto de su discurso). La proyección fue la antesala del coloquio en el que participaron las actrices Laia Marull y Mónica Regueiro, moderado por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza. Durante el debate, Mónica Regueiro, que también es la productora de esta película, expuso que en muchas ocasiones «no somos conscientes de algunos comportamientos machistas. Estos micromachismos, por desgracia, son más habituales de lo que pensamos». Las dos actrices estuvieron de acuerdo en apuntar a la educación como herramienta para atajar estos comportamientos y por supuesto los malos tratos en la pareja, asunto que aborda 'Llueven vacas' con crudeza.



Laia Marull, que cuenta con tres premios Goya, uno de ellos por 'Te doy mis ojos', planteó la situación en la que se ven envueltas algunas mujeres a la hora de denunciar los malos tratos: «¿Qué ocurre si al final retira la denuncia?¿Hay algún seguimiento?», inquirió.



Cristina Martín expuso la necesidad de actuar de manera tajante contra las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas: «¿Qué pasaría si en España se hubieran muerto 14 personas por el coronavirus. Habría una gran alarma social. Pues hoy (por el miércoles) ya hay 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en solo dos meses», dijo.



Las actividades de la IV Semana Cultural de la Mujer continuaron el viernes con un taller en el que la pintora Patricia Boned explicó a un grupo de alumnos de la Escola d'Art d'Eivissa su visión de la mujer a través de su obra.



Todos los días del año han de ser 8 de marzo

Los actos en el Club Diario de Ibiza concluyeron ayer con la entrega del Premio 8 de Marzo que organiza la Associació de Dones Progressistes d'Eivissa y Formentera a la geógrafa

Artículo de opinión de Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell de Ibiza



Las instituciones tenemos una importantísima y esencial tarea en promocionar las políticas de igualdad y en visibilizar las necesidades de todos los colectivos. Pero éste ha de ser un trabajo que nos ocupe y nos preocupe todos los meses del año, todos los días del año: cada día ha de ser 8 de marzo. Porque cada día hemos de recordar que la lucha por la igualdad plena, por el reconocimiento de los derechos y oportunidades de la mujer, ha de ser una máxima que nos guie en todas y cada una de nuestras acciones. Es una cuestión a la que no podemos dar carpetazo. Es un campo de acción que debe estar siempre abierto al diálogo, a las aportaciones, a la formación y a la información, a la ruptura de tabúes y clichés, y a las políticas activas. (...)



El Consell de Ibiza cuenta desde el año pasado con la competencias en materia de igualdad y aunque no consideramos que han venido suficientemente dotadas, no cejaremos en nuestro empeño por desarrollar políticas que informen, especialmente a los más jóvenes, sobre los riesgos de conductas no igualitarias. A través de diversas políticas y actividades insistiremos, especialmente entre los niños y adolescentes, donde hemos detectado comportamientos machistas que generaciones anteriores ya tienen superados. Como por ejemplo dar la clave del móvil o de las redes sociales. Nos preocupa ver que este comportamiento entre adolescentes está activo y, además se generaliza.



Resulta curioso que estos mismos adolescentes salen a la calle para manifestarse y denunciar importantes injusticias sociales, pero no sean capaces de identificar pequeños comportamientos del día a día que sean los que acaban por marcar la pauta de sus futuras relaciones.