En los últimos tiempos he sustituido el buen rock and roll clásico con el que acompañaba mis excursiones por la isla sonando en los auriculares por los audiolibros. He recurrido también a los clásicos, a algunos de los autores que poblaron mis fantasías adolescentes y que no había vuelto a leer desde entonces: Asimov, Poe, Lovecraft, Rice Burroughs... y el que siempre fue mi preferido, Jack London. Rescatar cualquier cosa del baúl de los recuerdos siempre entraña un riesgo. La columna vertebral de nuestra memoria se compone de un sinfín de pequeñas piezas y cambiarlas puede romper ese equilibrio inestable. Podemos llegar a decepcionarnos con lo que fuimos, como si no tuviéramos ya bastantes decepciones con lo que somos. No ha sido el caso. He disfrutado mucho al recuperar las hazañas del perro Buck desde la soleada California a la congelada Alaska o con las de Tarzán de los monos, aunque leídas ahora suenen políticamente incorrectas, y se me han vuelto a poner los pelos de punta con ‘El gato negro’ o con ‘La casa Usher’. He llegado a la conclusión de que tenía mejor gusto a los quince años que ahora y no sé si escribir esto me eleva a un nuevo nivel de boomer, a Tarzán de los boomers, o algo así.